Grațiela și Andrei Duban, adevărul despre divorț: „Îi respect dorința, nu pun presiune”

Grațiela și Andrei Duban au decis să pună capăt zvonurilor care circulau despre posibilul lor divorț. Cu o relație care durează de 14 ani, cei doi nu numai că sunt uniți, dar nu iau în considerare o separare în viitorul apropiat. Actorul Andrei Duban a subliniat importanța umorului în căsnicia lor, afirmând că, adesea, ironia și autocritica îi ajută să depășească problemele, potrivit .

„Nu se pune problema despre divorț”

Recent, s-a vehiculat că cei doi actori ar fi la un pas de divorț, după declarații ambigue ale Grațielei Duban. Cu toate acestea, ea a dorit să clarifice situația și a afirmat că divorțul nu este în discuție.

„Am dat acum ceva timp un interviu, am fost întrebată ce părere am despre divorțurile din showbiz și am spus că eu cred că oamenii ajung la divorț din cauza lipsei comunicării. A fost scos din context, dar nu se pune problema despre divorț. Doamne ferește!”, a declarat Grațiela Duban.

Despre importanța comunicării în relația lor, Grațiela Duban a menționat că aceasta i-a unit și i-a ajutat să treacă prin momente mai puțin plăcute. Ea a subliniat că, deși au traversat dificultăți, comunicarea eficientă poate rezolva orice.

„Recunosc că mă sperie că în jurul nostru toate cuplurile se despart”

Totuși, Andrei Duban recunoaște că este speriat de ideea de divorț, după ce a văzut că în ultima perioadă tot mai multe cupluri au ales să se separe.

„Încercăm să rămânem normali și cu picioarele pe pământ… Ne sperie, recunosc că mă sperie că în jurul nostru toate cuplurile se despart. Băiatul are 11 ani, noi suntem împreună de 14 și sper să mai băgăm încă 14 ani și mai mult împreună”, a declarat actorul.

Actorul își mai dorește încă un copil, dar Grațiela Duban nu este pe aceeași lungime de undă cu el. Andrei nu pune presiune pe soția sa și îi respectă decizia. „Eu mă gândesc des să facem încă un copil, ea se gândește mai rar. Îi respect dorința, nu pun presiune pe ea, ea duce tot greul. Eu pot doar să asigur cuibul”.