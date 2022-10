Hoții i-au spart mașina Anei Baniciu în timp ce se afla la concert. Cu ce pagube s-a ales artista: „Le doresc să le cadă mâinile”

Ana Baniciu a trecut prin momente dificile, asta după ce cântăreața se afla la concert în Timișoara, iar mașina i-a fost spartă. pe rețelele de socializare că hoții au furat geanta, însă i-au lăsat portofelul cu actele, informează .

Ana Baniciu a avut parte de o noapte furtunoasă, după ce hoții i-au spart mașina și i-au furat geanta. Cântăreața a sunat la 112 și i-a localizat pe hoți pe telefonul mobil, asta pentru că avea căștile în geantă. Artista susține că după ore bune de căutări hoții au aruncat căștile într-un parc și au fost de negăsit.

”Am avut o noapte furtunoasă, noaptea trecută, în Timișoara pentru că am avut un eveniment aici, am cântat și în timp ce cântam niște băieți tare drăguți mi-au umblat la mașină, mi-au furat geanta, însă mi-au lăsat portofelul cu actele, altfel rămâneam și pe aici, că nu mai aveam buletin. Am sunat la 112 și a venit poliția.

În geantă aveam niște AirPods, care după cum știți căștile astea se pot localiza de pe telefon, i-am localizat până într-un punct când probabil au aruncat căștile într-un parc. Să mă vedeți cu poliția noaptea prin parc.

Să mă vedeți pe mine pe tocuri noaptea prin parc cu cei doi polițiști care au venit și au fost tare drăguți și au venit mine în căutare.”, a declarat Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Cântăreața a mărturisit pe rețelele de socializare că nu este atașată de lucrurile materiale, însă geanta care i-a fost furată era primită cadou din partea iubitului ei, Edy Kovacs, și avea o valoare sentimentală.

Ana Baniciu a declarat în mediul online că nu avea banii în poșetă și speră ca hoții să fie prinși cât mai repede.

”O să las poliția să își facă treaba, nu au găsit nimic de valoare. Au furat geanta de pomană, geanta în sine era de valoare.

Era o geantă piperată, cred că cea mai piperată din garderoba mea. și avea o chestie sentimentală. Important este că noi suntem bine și că nu se întâmplă nimic.

Nu sunt atât de atașată de lucrurile materiale, chiar mi-am tatuat asta pe piele. Bani cash nu au găsit, poate asta au vrut să găsească, dar nu au găsit deloc.

Nu aveam chiar niciun ban. Le doresc să la cadă mâinile.”, a declarat Ana Baniciu pe rețelele de socializare.