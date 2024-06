Ilinca Vandici, atac la adresa fostului său soț, după ce a înșelat-o: „Eu nu am zis că accept, am zis că iert”

Ilinca Vandici a rupt tăcerea cu privire la divorțul de tatăl băiețelului său care a stârnit un val de reacții dure. Acum vedeta a clarificat lucrurile după ce Andrei Neacșu ar fi înșelat-o.

Ilinca Vandici poate ierta dar asta nu înseamnă că și iartă

Ilinca și Andrei Neacșu și-au spus adio după o căsnicie de aproape 6 ani. În 2017 făceau nuntă, iar la doar câteva luni deveneau fericiții părinți ai lui Zian. Acum, după atât timp împreună, nici măcar copilul nu le-a mai salvat relația, așa că cei doi au divorțat pe cale amiabilă la notar.

De atunci Zian a rămas alături de mama sa, în timp ce Neașcu își aduce aportul în creșterea celui mic cât de mult poate.

Ilinca este extrem de implicată în creșterea fiului său, iar după divorț și-a dedicat timpul celui mic, încercând să facă față și cu filmările. În tot acest timp, vedeta s-a concentrat foarte mult pe vindecarea sa, în condițiile în care, Ilinca a divorțat de tatăl copilului ei din cauza infidelității acestuia.

La un moment dat, vedeta a creat isterie în rândul oamenilor după ce a declarat că i-ar ierta orice soțului. Mai mult, după divorț a fost pusă la zid pentru că realitatea în cele din urmă nu a mai corespuns cu declarațiile de la acel moment, potrivit .

Recent, vedeta a clarificat totul în legătură cu acest moment delicat din viața sa, chiar în podcast-ul pe care îl moderează, într-o discuție cu Costel Bojog: Mi s-a demonstrat mie, că nu pot să iert chiar orice sau mă rog, la nivel spiritual, în relație cu Dumnezeu și cu mine, da, pentru mine pot să iert, în suflet, dar nu accept. Eu nu am zis că accept, am zis că iert, drept urmare uite că nu am acceptat.