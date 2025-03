Ilinca Vandici, mărturisiri emoționante după ce Andrei Neacșu a devenit din nou tătic: „M-am măcinat şi m-am consumat şi m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”

Ilinca Vandici a anunțat, în iulie 2023, că ea și Andrei Neacșu au decis să divorțeze, după o relație de 7 ani. El , însă vedeta a decis să rămână în relații civilizate de dragul copilului lor, Zian.

Dar afaceristul n-a stat prea mult timp singur. El s-a cuplat imediat cu o altă femeie și a devenit tătic pentru a doua oară.

Ilinca Vandici: M-am măcinat şi m-am consumat

La finalul anului trecut, CanCan l-a surprins pe Andrei Neacșu în compania unei femei, noua sa iubită, alături de noul membru al familiei lor.

Ilinca Vandici mărturisea că a trecut printr-o perioadă grea, dar fiul ei a ținut-o pe linia de plutire.

„Fix asta am zis: ”N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.” Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună şi am plutit pe un norişor.

M-am măcinat şi m-am consumat şi m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor. Mi-am dat voie să simt, să plâng, să fiu vulnerabilă şi să îmi trăiesc durerea. Să dau cu pumnul în pernă… Este o gură de aer de care aveam nevoie, multă lume mă atacă!”, spunea Ilinca Vandici, în podcastul lui Teo Trandafir, potrivit

Ilinca Vandici nu mai crede în căsătorie

Prezentatoarea TV a mai afirmat că, după trauma prin care a trecut, „Pot să zic ceva? Eu nu cred domnule în căsătorie, în general. Nu mai cred, am vrut să zic. Un act nu înseamnă nimic”.

Ea a mai afirmat că într-un divorț foarte mult: „Pentru copii e o durere. Ei trebuie să se vindece. După un timp, a venit întrebarea lui şi am fost sinceră cu el. Nu am încercat să cosmetizez nimic. I-am explicat că îl iubim necondiţionat, dar mama şi tata nu mai pot fi împreună. I-am zis că poate avea mai multe case în care să se bucure, că o să aibă mai multe vacanţe”.