Ioana Ginghină, mărturisiri după 18 ani: ”Datorită tatălui meu am pozat în Playboy”

e încă una dintre prezențele feminine extrem de captivante pentru ochi, pe scenă, în imagini sau pe ecranul televizoarelor…

Nu foarte mulți își reamintesc că în urmă aproape 20 de ani, pe vremea în care impresiona într-una din telenovelele românești, Ginghină a primit o sumă fabuloasă pentru a apărea într-un pictorial lipsit de inhibiții în revista .

Într-un interviu acordat , actriță mărturisește că din banii primiți pentru pictorial și-a cumpărat o mașină și restul l-a dat părinților săi.

Apariția Ioanei Ginghină în Playboy, primită cu surprindere de public

Evenimentul a produs destul de multă vâlvă, lumea fiind realmente suprinsă de dezinvoltura și îndrăzneala pe care le-a manifestat actriță.

Peste ani, Ioana Ginghină explică lipsa sa de inhibiție, afirmând că aceasta se datorează pe de-o parte familiei sale, în special tatălui, care, în copilăria sa alegea să meargă la , iar pe de alta facultății de actorie, unde a conștientizat faptul că anumite roluri îți cer să te dezbraci în public.

”Nu (nu au judecat-o părinții – N.R.), dar oricum am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști.

Ioana Ginghină: Foarte mulți actori n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați la teatru sau în filme

Să știți și că în Facultatea de Actorie, pe vremea mea, că acum cu atâta hărțuire și cu atâta corectitudine politică, nu știu ce actorie se mai face pe acolo. Cumva, ți se spunea din start, era una dintre lecții, dintre rigori, că trebuie să fii foarte disponibil să te dezbraci pentru diverse roluri.

Sunt roluri în care te dezbraci și asta e. Și foarte mulți actori, de fapt, n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați în piese de teatru sau în filme”, a declarat Ioana Ginghină pentru .