Irina și Răzvan Fodor, despre lucrurile pe care și le reproșează reciproc după 16 ani de relație: „A fost foarte sincer”

Irina și Răzvan Fodor sunt împreună de 16 ani și au împreună o fetiță, iar din exterior pare că formează familia perfectă.

Prezentatoarea show-ului America Express a mărturisit, însă, că au și ei defectele lor, iar uneori mai apar și mici reproșuri.

Irina Fodor, despre relația cu Răzvan Fodor

Irina Fodor a devenit mult mai cunoscută publicului larg după ce a înlocuit-o pe Gina Pistol în emisiunile „Chefi la cuțite” și „America / Asia Express”. Țuca, așa cum o știu concurenții show-urilor, dar și apropiații tuturor cu atitudinea sa jucăușă.

Irina Fodor susține că, de multe ori, nu se consideră chiar o binecuvântare pentru soțul ei, Răzvan Fodor, deoarece este foarte perfecționistă.

„Cred că perfecțiunea o găsești doar în științele exacte, iar eu nu am excelat la capitolul ăsta. (râde) Perfectă pentru unii, imperfectă pentru alții… cred că totul ține de compatibilitate. Binele și perfecțiunea nu sunt universale, ce e bun pentru unii poate să le strice ziua altora.

Ce pot să îți zic sigur e că sunt o perfecționistă, ceea ce nu e neapărat o calitate, căci uneori mă consumă și pe mine, și pe cei din jurul meu”, a declarat Irina Fodor, potrivit .

Irina Fodor a mărturisit că uneori are și zile proaste, în care devine, poate, o companie mai puțin plăcută, dar Răzvan Fodor nu bagă în seama acest lucru, din contră, susține că nu vede deloc defectele pe care soția sa crede că le are.

„Glumim de multe ori pe tema asta, mă întreabă dacă i-am făcut farmece, pentru că el nu vede defectele asupra cărora chiar eu îi atrag atenția. Eu știu că uneori sunt cicălitoare, că nu gătesc chiar de 5 stele, că am încăpățânările mele, că am și zile în care pare că mi s-au înecat toate corăbiile, deși n-am niciun motiv, dar Fodorică are darul de a iubi necondiționat”, a adăugat Irina Fodor.

Ce își reproșează cei doi după 16 ani de relație

Răzvan Fodor mai reușește uneori să o supere pe soția sa, chiar dacă nu sunt neapărat treburi serioase. Atunci când vine vorba de reproșuri, prezentatoarea America Express a mărturisit că trebuie să-i amintească să se tempereze câteodată.

„El este un om foarte pasional și uneori îi atrag atenția dacă își apără prea vehement ideile… fixe. Nu le-aș numi chiar reproșuri, mai degrabă pot să spun că umblu la reglajul fin.

El a fost foarte sincer și deschis încă de la începutul relației noastre, așadar, am luat decizia că omul ăsta mi se potrivește perfect, cu bune și cu rele, . 16 ani mai târziu, faptele îmi arată că instinctul a funcționat impecabil”, a dezvăluit Irina Fodor.

„Se râde mult în familia noastră, se râde chiar și când poate nu e neapărat de râs, dar așa ne-am învățat noi să trecem peste momente mai dificile. Normal că nu suntem tot timpul de acord, că mai apar mici conflicte, doar că ce ne face să găsim o cale de mijloc, întotdeauna, este faptul că niciunuia dintre noi nu îi pică bine să îl vadă pe celălalt supărat sau îmbufnat.

Iar asta tot din iubire vine și din faptul că ne pasă de partener. E drept însă că o ceartă cu adevărat serioasă nu a existat până acum. Sau poate nu am făcut-o noi serioasă”, a încheiat vedeta.