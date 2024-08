Irinel Columbeanu a dezvăluit ce pensie are acum, după ce s-au distribuit deciziile de recalculare: „Am sub …”

a dus o viață extrem de bună în tinerețe, fără griji în privința banilor, însă, acum la bătrânețe, situația a luat o întorsătură cu totul și cu totul neașteptată.

Irinel Columbeanu a rămas falit

Cu o avere estimată la zeci de milioane de euro și proprietăți impozante, inclusiv celebra vilă de la Izvorani, a pierdut tot ce avea, iar acum locuiește la un .

Din cauza problemelor financiare, Columbeanu s-a văzut nevoit să își vândă proprietățile și să își schimbe complet stilul de viață.

Ce pensie încasează Irinel Columbeanu de la statul român

Recent, Columbeanu a vorbit despre recalcularea pensiilor. Fostul milionar spune că noua lege a pensiilor, deși e considerată bună, nu i-ar aduce o îmbunătățire semnificativă a venitului.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2.000 de lei lunar”, informează .

Suma aceasta de 2.000 de lei lunar nu acoperă nici măcar jumătate din costurile minime pentru întreținerea într-un azil, din cauza costurilor mari.

Potrivit unui articol din ianuarie 2023 publicat de „Adevărul”, costul lunar pentru întreținerea unui bătrân într-un azil variază între 3600 și 7000 de lei. Conform unui calcul simplu, Irinel Columbeanu se confruntă cu o discrepanță mare între venitul său din pensie și necesitățile sale financiare, având în vedere inflația și creșterea continuă a costurilor.