Jo, în lacrimi după o ceartă cu Liviu Vârciu: „Ce-s cu vedetismele astea? Nu se mai poate face nimic, mă”. Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor

Jo a izbucnit în plâns la TV, după o ceartă cu Liviu Vârciu, în emisiunea lui Nea Mărin. În timp ce frumoasa vedetă plângea cu lacrimi amare, Vârciu nu înțelegea ce i-a făcut și de ce, spune el, ia personal orice afirmație de-a lui.

Rubya intervenit și ea, încercând să aplaneze conflictul, sfătuind-o pe Jo să nu se mai supere la glumele lui Vârciu.

Jo a cedat după o ceartă cu Liviu Vârciu

Se pare că oboseala și-a spus cuvântul în cadrul filmărilor pentru emisiune, iar Jo a cedat după o ceartă cu Liviu Vârciu și a început să plângă fără să mai țină cont că este filmată. Totul a început după ce artista a spus că Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu îl încurcă pe coregraful Edi.

„Spune domnule coregraf, noi te încurcăm? Noi n-avem loc în dansul ăsta?”, a spus Liviu Vârciu vizibil deranjat, potrivit .

„Nu, știi că mie îmi place de voi. Vă alegeți un loc și vă bag”, i-a răspuns Edi.

Auzind , Jo a fost extrem de deranjată de atitudinea lui Liviu Vârciu: „S-a dus la Edi și i-a zis „ce ai zis, Edi? Că noi te încurcăm?”. Edi nu spusese asta, eu spusesem asta”.

„Jo a luat-o personal și nu a înțeles că așa e jocul. A plecat plângând spre dubă’, a spus What`s Up, după ce a asistat la întreaga scenă. Ulterior, Liviu Vârciu și-a ieșit din fire și a reacționat: „Ce-s cu vedetismele astea? Nu se mai poate face nimic, mă!”.

Ruby a intervenit, încercând să aplaneze conflictul

Ruby a încercat să aplaneze conflictul, vorbind cu Jo și spunându-i să nu mai pună la suflet toate glumele. „Nu știu ce să mai fac cu Jojolina, care pune la suflet toate glumele lui Liviu. Sincer, este fătăloaică. Plânge în loc să fie puternică și să-i răspundă lui Liviu cu o glumă. Se lasă afectată și asta mă afectează”, a declarat vedeta.

Jo și-a dat seama că . „Acum am descoperit despre mine că eu clachez. Am descoperit asta la filmările pentru show. Nu am venit aici să se ia Liviu Vârciu de mine”, a spus artista în timpul testimonialelor.