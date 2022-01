De la ce au pornit primele conflicte de la Survivor România 2022. Nici nu s-a dat bine startul și Faimoșii de la Pro TV au găsit motiv de ceartă

Survivor România 2022 tocmai ce a început, iar la o zi de la startul competiției, concurenții din echipa Faimoșilor au și dat startul disputelor și conflictelor. Se pare că vedetele de la Pro TV au fost deranjate de un gest, chiar la primele ore ale dimineții.

Așa cum era de așteptat, tensiunea, emoțiile și dorul de casă încep să își spună cuvântul în Dominicană, chiar dacă nu a trecut prea mult timp de la momentul în care Faimoșii și Războinicii au ajuns și au început „lupta”. Descoperiți primele imagini din Republica Dominicană!

De la ce a pornit primul conflict de la Survivor România 2022

După primele probe și după ce au pierdut chitul pentru construirea casei, faimoșii s-au instalat pe insula lor și au dormit sub cerul liber. Totuși, la primele ore ale dimineții au apărut și primele conflicte.

După o noapte friguroasă și grea, concurenții din echipa Faimoșilor s-au trezit gata de o nouă luptă. Roxana Ciuhulescu totuși nu a fost extrem de veselă când a fost nevoită să se scoale pentru că Andreea Tonciu și TJ Miles ar fi vorbit prea tare. Ea a fost cea mai deranjată de situație, explicând că și-ar fi dorit să mai prindă câteva minute de somn.

Cătălin Zmărăndescu a fost și el o problema pentru restul concurenților, faimoșii plângându-se că acesta a sforăit și nu s-au putut odihni din cauza lui.

Roxana Ciuhulescu a ajuns la perfuzii înainte de Survivor România

Concurenta a început să-și pregătească organismul pentru „Survivor” cu mult timp înainte de plecarea în Republica Dominicană. Vedeta s-a antrenează mult și a început să-și facă perfuzii cu minerale și vitamine.

„Mă pregătesc din toate punctele de vedere, fizic și mental. Îmi pregătesc organismul, mi-am pregătit familia. În primul rând fizic, pentru că fac foarte mult sport, de exemplu, mă duc la al doilea antrenament de ziua de astăzi, fac diferite clase, diferite tipuri de mișcare, mă pregătesc în mod special pentru supraviețuire și sunt clase specifice.

Îmi pregătesc organismul în sensul că am făcut și fac în continuare niște perfuzii cu minerale și cu vitamine și cu antioxidanți. Regimul meu alimentar: de trei săptămâni încoace mănânc slab caloric, dovadă că am și slăbit deja 2 kg. Mă pregătesc mental și m-am pus cam în toate ipostazele pe care cel puțin le-am urmărit și am văzut cam ce se întâmplă acolo”, a povestit ea pentru Click, înainte de plecare în Republica Dominicană.

Vedetele din echipa Faimoșilor Survivor 2022

Din echipa Faimoșilor de la „Survivor România” 2022 fac parte: CRBL (43 de ani), Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, TJ Miles, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Ciurcanu, Radu Itu și Elena Chiriac, fosta concurentă de la „Ferma”.

Vedetele din echipa Războinicilor Survivor 2022

Din echipa Războinicilor de la „Survivor România” 2022 fac parte: Elena Matei – bucătar, Liviu Mihalca – dansator profesionist, Relu Pănescu – antreprenor, Ionuț Popa – antrenor personal, Alex Delea – barman, Ana Dobrovie – dansatoare, Blaze – vlogger, Angela Forero – medic veterinar, Alexandru Nedelcu – fotbalist, Ștefania Ștefan – online streamer, Alexandra Duli – manager și Ramona Crăciunescu – curier.