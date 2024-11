Jon Bon Jovi nu vrea să-și vândă drepturile de autor pentru piesele sale: „Sunt bebelușii mei”

Jon Bon Jovi nu are „nicio dorință” să se alăture tendinței artiștilor care își vând cataloagele muzicale cu drepturile de autor. Mulți artiști cunoscuți — Bruce Springsteen, Bob Dylan, Kiss, Katy Perry și Justin Bieber — au încasat plăți uriașe în ultimii ani vânzând drepturile asupra melodiilor lor, inclusiv redevențele pe care le-ar fi plătit atunci când muzica lor este folosită sau ascultată.

Și fostul coleg de trupă al lui Jon Bon Jovi, Sambora și-a vândut drepturile de autor

Pe listă se află și fostul partener al lui Bon Jovi, Richie Sambora, care a părăsit trupa în 2013 și și-a vândut propriul catalog de piese în 2020, inclusiv drepturile de autor asupra hiturilor pe care le-a scris împreună cu Jon Bon Jovi (cum ar fi „You Give Love a Bad Name,” „Livin’ on a Prayer” și „Wanted Dead or Alive”).

Deși Bon Jovi nu are nimic împotriva gestului lui Sambora, el nu are de gând să-i urmeze exemplul.

„Nu simt nicio dorință”, a declarat Bon Jovi pentru . „Catalogul nostru nu a făcut altceva decât să crească [în valoare] exponențial.

Știu că, de fapt, prețul a crescut, iar cel care va atinge recordul” – referindu-se la cel de-al 16-lea album de studio al trupei care are deja 40 de ani, Forever, care a apărut pe 7 iunie – „nici măcar nu este încă publicat”. („Legendary”, primul single al albumului, a ajuns în top 10 în topul Billboard Hard Rock Streaming Songs, luna trecută.)

El a continuat: „Deci nu am nicio nevoie și nici nu vreau să vând. Aceștia sunt bebelușii mei.”

Câțiva dintre acești „bebeluși” – inclusiv „Livin’ on a Prayer” – au atins un miliard de fluxuri pe YouTube și Spotify în ultimii ani. Înainte de lansarea pe 26 aprilie a noului documentar al trupei, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, care a debutat pe locul 1 pe Hulu, melodia, lansată inițial în 1986, a revenit în top 10 la Billboard’s Hard Rock Streaming Songs.

Thank You, Goodnight/Mulțumesc, Noapte bună este un film care analizează călătoria de 40 de ani a trupei, inclusiv ce s-a întâmplat după plecarea lui Sambora. Trupa născută în Jersey include în prezent membri originali: Bon Jovi, David Bryan și Tico Torres, alături de basistul Hugh McDonald, chitaristul John Shanks, chitaristul Phil X și percuționistul Everett Bradley.