Josh God, actorul care e vocea lui Olaf din „Frozen” , spune că i s-a refuzat un rol în „Avatar” pentru că arăta ca un „ștrumf înalt supraponderal”

Josh Gad aproape că a obținut un rol în epicul SF „ ” din 2009, dar nu prea avea arhetipul fizic pe care James Cameron îl căuta.

Actorul „Frozen” își amintește că, în timp ce era disperat să găsească un job, a ieșit la o audiție. Și „unul dintre primele lucruri” pentru care a încercat să le facă a fost un „nou film cu James Cameron numit „Avatar”.

Lui Cameron i-a plăcut Josh God până când acesta a devenit albastru

„M-am înregistrat și la scurt timp după aceea am primit un telefon că regizorul Cameron dorea să-mi plătească avionul până la Los Angeles pentru o probă finală la birourile lui de producție Lightstorm”, a spus el, citat de .

Dacă a fost ales, el ar fi jucat „rolul celui mai bun prieten al lui Jake Sully (Sam Worthington) și traducător al rasei extraterestre cunoscute sub numele de Na’vi”.

Josh God a spus: „Se pare că nu am primit [rolul] pentru că, chiar dacă mi s-a spus că James Cameron era încântat de audiția mea, când am fost transformat într-un avatar digital, arătam ca un ștrumf înalt și supraponderal.”

Rolul a fost într-un final preluat de Joel David Moore, care îl interpretează pe Norm Spellman în „Avatar”, un apropiat al lui Jake Sully și un expert în limbajul Na’vi.

„Avatar”, lansat în 18 decembrie 2009, a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, încasând până în prezent 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial. Continuarea, „Avatar: The Way of Water”, se află în prezent pe locul trei, cu 2,3 miliarde de dolari.

La Expo D23 din 2024, Cameron a dezvăluit titlul celui de-al treilea film „Avatar”: „Avatar: Fire and Ash”. Partea a treia urmează să fie lansată în 19 decembrie 2025.