Kate s-a schimbat total de când l-a întâlnit pe prințul William. Ce spune fratele ei despre ea

James Middleton, fratele , a dezvăluit faptul că prințul William a schimbat-o complet pe Kate de când cei doi se cunosc.

Ce făceau frații în ziua în care au aflat despre logodnă

James Middleton va publica în curând autobiografia sa „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”, dar au ieși la iveală câteva frânturi din carte. El a scris despre sora sa, Kate, că s-a schimbat radical de când îl cunoaște pe prințul William, scrie

povestește și despre momentul în care cei doi au anunțat logodna, în 2010.

„Familia noastră a aflat despre logodnă cu o zi sau două înainte de-a fi anunțată oficial în noiembrie 2010. Catherine, Pippa și cu mine ieșiserăm la o plimbare cu Ella și Tilly, la pub-ul local din satul de lângă Bucklebury. Stăteam într-un colț și discutam între noi…”, a scrie James în carte.

Acesta a adăugat că el și Pippa voiau să își exprime bucuria, dar Kate le-a spus că trebuie să fie discreți pentru ca lumea să nu își dea seama că urmează să se întâmple ceva important în familia regală.

„Pippa și cu mine voiam să ne exprimăm încântarea în mod vizibil în privința logodnei, dar a trebuit să ne temperăm bucuria pentru ca nimeni să nu-și dea seama că ceva important se întâmpla. Ne-am promis doar unul altuia să ne sprijinim reciproc în continuare și să avem grijă unii de alții. Și asta indiferent de cât de copleșitoare avea să devină situația…”, a dezvăluit James Middleton.

Cum a schimbat-o William pe Kate

Fratele prințesei de Wales este bucuros de alegerea pe care sora sa a făcut-o și declară că prințul William este ca un frate pentru el. Este fericit și mulțumit că sora sa a reușit să se schimbe de când îl cunoaște pe soțul ei.

„E atât de frumos să vezi cum a transformat-o el și i-a dat încredere în sine. Ea, pur și simplu, a înflorit de când l-a întâlnit pe William! Știam că o să aibă grijă de ea și face asta atât de bine și-n ziua de azi”, a scris James Middleton despre Kate și William.