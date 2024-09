Larisa Iordache și Cristian Chiriță au nume pentru copilul lor. „Mi se pare că sună foarte drăguț și regal”

și Cristian Chiriță au făcut al doilea pas mare și sunt pe cale să devină părinți. Gimnasta a făcut anunțul că este însărcinată în urmă cu circa două săptâmâni și deja au nume pentru cel mic.

Ce nume a ales cuplul

Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima data și au dezvăluit care sunt cele două nume la care s-au gândit, unul de fată, celălalt de băiat, pentru că încă nu știu sexul bebelușului, scrie

Au vrut ca cel mic să aibă un nume rar și frumos și s-au gândit la două nume care nu sunt întâlnite atât de des. Gimnasta a spus că nu contează dacă va fi fată sau băiat, tot cee ace contează este să fie sănătos. Oricum, va afla în perioada apropiată sexul copilului, iar până atunci vrea să se bucure de această perioadă frumoasă și cei doi spun că este un copil dorit foarte mult.

„Am două nume, unul pentru fată și unul pentru băiat. Pentru fată Amira și pentru băiat Isac. Eu sunt pregătită. Mi se pare că sună foarte drăguț și regal și le-am întâlnit foarte rar. Ne dorim foarte tare ca copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile pentru că suntem în lumea sportului”, a declarat Larisa Iordache.

A făcut testul după ziua ei de naștere

Cristian Chiriță și Larisa Iordache au aflat de curând că vor deveni părinți. Gimnasta a spus că a făcut testul de sarcină imediat după ziua ei de naștere. În perioada în care a participat la emisiunea „Splash! Vedete la apă” ea nu știa că este însărcinată.

„Am aflat chiar după ziua mea. Noi am făcut cununia, a fost filmarea de la Splash, după a fost ziua mea și am făcut un test. Mă simțeam foarte bine, doar că simțeam că mi se schimbă niște chestii. Dormeam destul de mult, chiar foarte mult. Eram foarte obosită. Mi-am făcut singură un test, ca să fiu sigură. Nu i-am zis, am vrut să fie o surpriză pentru el, pentru că știu că s-ar fi bucurat foarte tare”, a declarat