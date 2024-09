Larisa Iordache este însărcinată! Cum se simte viitoarea mămică

este însărcinată și va naște la începutul anului viitor. Fosta gimnastă este în al nouălea cer și s-a bucurat alături de familie de vestea cea bună.

Larisa Iordache va deveni mamă!

s-a retras din activitate din decembrie 2021. Ea și soțul ei au căzut de acord în privința copiiilor pentru că amândoi își doreau să devină părinți, conform

„Nu a fost nimic forțat, a fost totul foarte natural, exact cum a decurs și relația noastră și căsnicia. Având în vedere că iubirea dintre noi este una pură, onestă și loială, am fost răsplătiți. Dumnezeu ne-a arătat că iubirea noastră este adevărată și cred că venirea unui copil pe lume pentru noi este o binecuvântare și o bucurie pentru că amândoi am fost deschiși către acest lucru și a ne-am bucurat, ne bucurăm în continuare. Trăim această perioadă frumoasă cum trebuie trăită și cred că ne ajută foarte mult și să ne fim alături.”, a mai declarat Larisa Iordache.

Cum se simte fosta gimnastă

Larisa este însărcinată în 13 săptămâni și se simte foarte bine. A reușit să depășească perioada grețurilor și se bucură de această perioadă frumoasă și unică din viață ei. Cât despre sexul copilului, nu a aflat încă se este, dar fosta gimnastă a spus că nu contează dacă va fi băiat sau fată, tot ce contează este ca bebelușul să fie sănătos.

„Acum sunt foarte bine. (…) Am 13 săptămâni. Mă simt bine. Primul trimestru a trecut cumva, mă bucur că ma simt bine, nu sunt eu o femeie care să mă vait foarte tare și am trecut foarte ușor peste grețuri, mai sunt foarte puține, dar le rezist cu brio. Nu am aflat sexul bebelușului, probabil la următorul control medical. (…) Sinceră să fiu, eu îmi doresc să fie sănătos sau sănătoasă, să fim într-o armonie totală. Indiferent de sexul copilului o să ne bucurăm. Nu știu, nu simt ceva anume.”, a mai spus fosta gimnastă.

Soțul Larisei Iordache are foarte mare grijă de ea, și nu doar acum că este însărcinată. Este foarte bucuros că familia lor se va mări, spune fosta gimnastă.