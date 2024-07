Laura Cosoi a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil

Laura Cosoi a anunțat astăzi, 2 ianuarie, când împlinește vârsta de 42 de ani, că este însărcinată cu al patrulea copil.

Vestea bună a fost dată chiar de Laura Cosoi, care a distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare o imagine în care apare în costum de baie, în care i se vede perfect sarcina.

Actrița nu a făcut cunoscut, încă, și sexul bebelușului, dar cel mai probabil că și ea, și soțul său Cosmin Curticăpean, își doresc un băiețel, având în vedere că până în prezent sunt fericiții părinți a trei fete: Vera, Rita și Lara.

„Miracolul vietii #DarulLuiDumnezeu #ziuamea #douainimi #onouaviata #binecuvantare #familie #totul #innumeleiubirii”, a transmis Laua Cosoi, care a fost asaltată de o mulțime de felicitări de la fani și de la alte vedete.

„Felicitari, Laura!!!🙏🏻 Ce veste faină!✨🥂”, i-a scris Jojo Laurei Cosoi. Și Giulia Anghelescu a reacționat. „🤍 ce veste minunată! Va îmbrățișăm!”.

Ce spunea Laura Cosoi despre al patrulea copil

Invitată în emisiunea Fresh by Unica, la mijlocul lui 2023,

„Eu cred că da (că vor mai veni și alți copii – N.R.), dar nu pot să fiu convinsă. Acum nu pot să spun decât că Dumnezeu știe cum le va aranja. Sănătoși să fie. Cosmin își dorește foarte mult”, a declarat Laura Cosoi, care a mai dezvăluit că după niciuna dintre cele trei sarcini pe care le-a avut nu a suferit de depresie postnatală.

Totodată, ea a mai spus că, din punctul său de vedere, concediul de maternitate de doi ani e „periculos” pentru mame, fiind de părere că femeile au nevoie de în perioada postnatală de socializare și de timp pentru ele.

„Nu, n-am suferit (de depresie postnatală – N.R.). Aș fi putut să ajung la anxietate după nașterea Ritei, când am stat mai mult acasă decât am făcut-o după celelalte două sarcini. Ok, nu poți să-ți dai copilul la creșă, dar cred că după un an ar trebui să te iei în considerare mai mult”, a mai explicat Laura Cosoi, la FRESH by Unica.

Laura Cosoi, prima aniversare după ce și-a pierdut mama.

În doar trei ani de zile după ce tatăl său a murit în perioada pandemiei, în luna decembrie a anului trecut s-a stins și mama sa.

Actrița a suferit imens pierderea părintelui său., sentiment pe care a ținut să-l împărtășească cu urmăritorii săi de pe rețelele de socialziare

„Mâine va fi ziua mea de naștere. Au trecut 42 de ani. Ultimii 3 ani au fost cei mai grei ani cu putință. Am luptat cu dorul cumplit după tată, să o salvez pe mama și să găsesc o soluție cum să fac să nu înnebunesc de durere că a plecat de pe lumea asta țînându-ne de mâna.

Nimeni și nimic nu te pregătește pentru șocul despărțirii de părinți. Au fost momente când simțeam că nu mai pot trage aer în piept, atât era de dureroasă realitatea. În acești 3 ani, am încercat să supraviețuiesc vieții mele separat, drept mama pentru fetițe, soție pentru Cosmin, dedicându-mă proiectelor profesionale, laturii sociale.

Mâine va fi prima aniversare fără părinții mei, primul an în care nu mai sunt copilul nimănui. Nu mă mai sună părinții să mă felicite, nu mă mai îmbrățișează, nu mă mai fac să mă simt cel mai special om de pe pământ, așa cum mă simțeam de fiecare dată. Dar i-am avut 42 de ani alături de mine. Și am fost norocoasă că m-am simțit, înainte de toate, foarte iubita”, e o parte din mesajul publicat ieri, pe Facebook, de Laura Cosoi.