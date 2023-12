Laura Giurcanu, dezvăluiri despre debutul carierei sale. Ce spune despre relația cu Cătălin Botezatu, la peste 10 ani după participarea la Next Top Model

În vârstă de 26 de ani, Laura Giurcanu este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut de la noi din țară.

America Express – Drumul Soarelui a cunoscut celebritatea la vârstă de doar 14 ani, după ce a participat la emisiunea Next Top Model și a reușit să obțină titlul de câștigătoare.

Cătălin Botezatu a fost cel care a plasat-o în lumina reflectoarelor

În cadrul celui mai recent interviu, Laura Giurcanu a dezvăluit cum a fost acea experiență pentru ea, pe vremea când era una dintre cele mai apreciate modele ale lui Cătălin Botezatu.

„Adolescența mea a fost un roller coaster, uşor diferită de un traseu obişnuit, dar mi-a plăcut, şi am făcut multe lucruri frumoase și speciale. Şi, ceea ce este foarte important, nu trece o zi în care să nu mă bucur că am ales drumul pe care am mers”, a spus aceasta, potrivit .

De asemenea, vedeta a vorbit și despre relație pe care o are în prezent cu cel care a lansat-o în lumea modei, mai exact Cătălin Botezatu.

„Cătălin e un om pe care îl voi respecta şi îl voi admira mereu, e o sursă de inspirație pentru mine. Întotdeauna revederea cu el e o plăcere, chiar dacă nu se întâmplă atât de des pe cât ne-am dori”, a declarat Laura Giurcanu.

Vezi această postare pe Instagram

Laura Giurcanu, despre compromisurile făcute în carieră

Întrebată la ce a fost nevoită să renunțe în numele succesului, aceasta a susținut că nu a fost cazul să facă acest lucru, asta pentru că toate domeniile în care a activat până în acest moment au fost pe placul său, ceea ce a făcut totul mult mai ușor.

„Nu simt că am făcut niciun compromis. Toate deciziile luate de către mine au fost confortabile. Consider că, atunci când faci totul cu drag şi cu plăcere, ”, a mai declarat Laura Giurcanu.