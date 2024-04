Laurette a anunțat că își vinde vila de lux din Tunari. Cât cere pe ea

Laurette este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite asistente de televiziune din România. Ea a mărturisit recent că își vinde vila de lux din Tunari, după ce . În plus, fosta asistentă TV vinde și salonul de mesaj, pentru a se stabili definitiv în Paris.

Prețul cu care Laurette vinde vila de lux din Tunari

După ce s-a acomodat în Franța, Laurette vrea să se stabilească definitiv în Paris, motiv pentru care își vinde vila din Tunari. Fosta asistentă de televiziune vrea să vândă imobilul cu 240.000 d euro. Din punctul ei de vedere, vila își merită toți banii, întrucât viitorul proprietar se va bucura de lux.

„Vând vila din Tunari cu 240.000 de euro, dar mai am unde sta în România. Am casă la mama, în Brăila. Sper să o vând repede. Poziția casei este excelentă, cu de toate. În apropiere este construită în 2019. Strada este asfaltată, deci e cu acces ușor, are supraveghere video, barieră la intrarea în complex.

Casa are 3 dormitoare, 3 băi, living, bucătărie, grădină, pomi fructiferi, terasă, loc de parcare. În Tunari sunt multe case de vedete. Sunt mulți artiști care locuiesc aici, care au cumpărat în zonă, s-a dezvoltat foarte mult. Sunt și magazine, tot ce trebuie”, a mărturisit Laurette, pentru .

Laurette, decisă să își vândă și salonul din București

La un moment dat, , Laurette și-a deschis un salon de masaj în București. În prezent, ea se gândește să îl vândă din același motiv pentru care vrea să vândă și vila din Tunari: pentru a se muta definitiv în Paris. Fostei asistente de televiziune îi este din ce în ce mai greu să se ocupe de la distanță de această afacere și de aceea vrea să o vândă cu 10.000 de euro.

„Salonul de masaj îl predau cuiva sau cel mai probabil voi vinde firma. Ce voi face cu banii? Nu știu, încă nu m-am gândit în ce voi investi cei 240.000 de euro, dar și banii din acest salon. Mă voi decide în curând”, a menționat Laurette.