Liviu Vârciu a făcut anunțul despre al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”

, a surprins pe toată lumea cu declarațiile sale recente. Chiar dacă a admis că responsabilitățile părintești sunt copleșitoare și că cei doi copii pe care îi crește împreună cu Anda Călin sunt încă mici, vedeta nu exclude perspectiva de a deveni tată pentru a patra oară.

Liviu Vârciu nu exclude varianta de a mai face un copil

Cu toate acestea, în prezent pe îngrijirea atentă a micuților Anastasia și Matei. Cu toate acestea, el a dezvăluit că, din când în când, îi mai trece prin minte gândul de a adăuga un nou membru în familia lor, sub forma unui bebeluș.

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!” , a declarat Liviu Vârciu pentru .