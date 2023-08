Fiica lui Liviu Vârciu, transformare miraculoasă / Cum a reușit Carmina să slăbească 10 kilograme într-un timp atât de scurt: „Îmi doream foarte mult să slăbesc”

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a slăbit 10 kilograme într-un timp foarte scurt și recent a vorbit despre cum a reușit să facă acest lucru. Tânăra își dorea de foarte mult timp să slăbească, iar acum a dat jos kilogramele în plus din cauza perioadei stresante prin care a trecut.

Cum a reușit fiica lui Liviu Vârciu să slăbească într-un timp record

Fiica lui Liviu Vârciu a povestit, pentru că a trecut printr-o perioadă stresantă și din acest motiv nu s-a alimentat așa cum ar fi trebuit să o facă sau cum o făcea înainte. Carmina a menționat că a mâncat mai multe fructe și salate în tot acest timp.

„Am fost super fericită și eu că am reușit să dau jos aproape 10 kilograme, n-am ținut nicio dietă, am avut o perioadă foarte, foarte stresantă, m-am stresat foarte mult cu multe lucruri și situații, nu prea am mâncat ce-i drept, dar nu recomand, am încercat să mă mențin cu fructe, salate, mai scăpam și câte un fast-food pe acolo, dar nu foarte des”, a spus Carmina.

Chiar dacă a slăbit din cauza stresului, Carmina Vârciu a spus că vrea să continue să slăbească în continuare până când va ajunge la numărul de kilograme pe care și-l dorește sau până când se va simți bine cu propria persoană.

„Îmi doream foarte mult să slăbesc și îmi mai doresc să dau jos câteva kilograme. Totul s-a întâmplat din cauza stresului, dar a venit într-un mod ok, n-am avut de suferit din chestia asta, pur și simplu a venit așa la pachet cumva, că pe parcurs ce înaintezi în vârstă am observat că se schimbă anumite lucruri la mine. Când eram mică și eram stresată trebuia să mănânc ceva, să am un pachet de biscuiți ceva să mănânc, dar acum dacă mă stresez nu pot să văd mâncare, oricât de mult o iubesc, corpul nu o primește dacă sunt stresată”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.