Lora a recunoscut tot! De la ce pornesc discuțiile mai aprinse în relația sa cu Ionuț Ghenu

Laura Petrescu, cunoscută drept Lora, trăiește de opt ani de zile alături de Ionuț Ghenu. Cu toate că nu a fost doar lapte și miere în relația lor, cei doi au știut mereu cum să treacă peste situațiile dificile întâmpinate pe parcursul timpului.

De la ce pornesc discuțiile mai aprinse în relația lor de opt ani

Cei doi formează o echipă nu doar când vine vorba despre viața privată, ci și în viața profesională, deoarece Ionuț Ghenu este un adevărat sprijin pentru cântăreață.

De curând, artista a dezvăluit că între ea și partenerul său de viață lucrurile nu au fost întotdeauna roz, ba chiar au existat momente în care au avut opinii total diferite și în contradicție.

„Ne-am maturizat, după opt ani de relație am început să pentru că ne cunoaștem foarte bine și de obicei sunt pe planul carierei pentru că lucrăm împreună și e normal să avem negocieri mai dure.

Eu vreau niște chestii, el nu vrea să facă anumite chestii, anumite lucruri care din punctul lui de vedere mi-ar mânca timp și nu mi-ar aduce satisfacțiile pe care mi le-aș dori.

Mă ferește de foarte multe țepe, ceea ce e important, dar eu nu le consider țepe în momentul în care se întâmplă aceste propuneri, și am învățat să ascult de el pentru că intuiția lui funcționează foarte bine și are o minte sclipitoare”, a spus Lora, notează

Lora și Ionuț Ghenu, pas important după opt ani de relație

Chiar dacă formează un cuplu de mai bine de opt ani, cei doi nu au rostit încă jurământul la ofițerul de stare civilă. Deși au amânat de două ori evenimentul, în 2024 pare să fie .

„Am planificat anul, doar anul l-am stabilit. Nu vă entuziasmați prea tare, pentru că ne-am luat teren de casă și stăm și ne gândim când vom începe construcția. Ne dorim în 2024 să ne căsătorim, am pus dorința asta în Univers.

Când mă gândesc la rochie, nu sunt genul cu rochiile voluminoase, nu știu dacă aș merge pe sirenă. Poate o combinație… Nu știu dacă voi avea o singură rochie, sunt prea multe lucruri care îmi plac.

Designerii talentați nu ne fac deloc viața mai ușoară. Suntem nehotărâte, pierdem timp până alegem, dar am câteva idei în cap. Oricum o să fie o rochie care să mi se potrivească”, a declarat Lora, potrivit .