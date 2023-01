Adevărul din spatele poveștii de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu. S-a spus că s-au despărțit, dar ei se iubesc mai mult ca niciodată

Lora și Ionuț Ghenu sunt dovada vie că o poveste de iubire, atunci când e bazată pe sentimente reale și profunde, rezistă probei timpului și nu numai… fiindcă relația lor nu a debutat sub cele mai bune auspicii.

În cadrul unui interviu recent, cei doi au vorbit despre povestea lor de iubire, dar și despre motivul pentru care nu s-au căsătorit până acum.

Lora și Ionuț Ghenu, despre legătura specială dintre ei

Întrebați despre vacanța lor în Bali și despre motivele pentru care au ales să stea 3 luni acolo, aceștia au răspuns: „Sunt recunoscătoare că pot avea acest stil de viață, putem primele luni din an să le trăim în acest loc superb, care, practic, ne-a fost casă într-una dintre cele mai grele și confuze perioade din viața noastră, anul 2020”, a declarat Lora, pentru .

„Lockdown-ul petrecut în Bali ne-a deschis mintea în fața posibilității de a trăi o parte din an în alt loc din lumea asta mare și frumoasă, când cererea pentru activitățile artistice e mai mică și avem ocazia să ne încărcăm bateriile, Lora să-și concentreze atenția în , dar și a celui de makeup la care lucrează împreună cu fratele ei. Are liniștea necesară să compună, să fie creativă. Eu mă ocup de gestiunea noului show live, împreună cu bandul, de la distanță și îmi dezvolt noi aptitudini pe partea de foto/video la un nivel mai avansat. Am noroc și de prieteni profesioniști care locuiesc deja aici, în Bali”, a povestit Ionuț.

În ceea ce privește povestea lor de dragoste și ceea ce i-a adus împreună și îi ține în continuare împreună, și după atâția ani, cei doi au povestit: „Poate șansele pe care și le dau unii oameni într-o relație se întind pe trei ani atunci când acea relație începe din pasiune și atracție fizică. La noi e un pic mai complexă treaba. (zâmbește) Și în cele mai proaste zile, tot pe el aleg să îl iubesc, tot cu el vreau să descopăr sensul fiecărei zile. De ce el? Nu știu exact, dar cred că are legătură cu inima lui bună și cu sentimentul că ne cunoaștem dintotdeauna”, a declarat Lora în cadrul interviului.

„Mi se pare că nu-mi ajunge viața asta să o iubesc pe Lora. Și ea știe asta, pentru că îi spun des. Ce ne ține? Cred că, pe lângă iubire și respect, dorința de a fi împreună. Doar iubirea nu te ține sau doar respectul. Există destui care se despart, deși se iubesc. Contează să-ți dorești să fii cu omul ăla. Să înțelegi că la iubire se construiește mai ales în perioadele grele. Câteodată, în relații e vară, câteodată e iarnă, și fiecare anotimp are farmecul lui”, a povestit și Ionuț.

De ce nu s-au căsătorit până acum Lora și Ionuț Ghenu

Întrebați de planurile de nuntă și dacă au luat în calcul varianta de a își uni destinele chiar în Bali, Ionuț a declarat amuzat: „Pe Lora o consider mai mult decât soția mea. E cel mai bun prieten al meu de 10 ani și, când va fi momentul potrivit pentru ea, eu am costumul pregătit. (zâmbește)”.

„Nu aș putea să mă căsătoresc fără prieteni și fără familia noastră. Nici nu m-am mai grăbit să fac acest pas, recunosc… Mă entuziasmez, apoi simt un soi de frică. Nici vremurile n-au ținut cu planurile noastre, ce-i drept. De câte ori îmi făceam curaj, se întâmpla ceva și am zis că vom lăsa lucrurile să se întâmple natural. Profit de timpul ăsta să-mi cultiv indiferența față de atacurile pe care trecutul încă mi le livrează”, a declarat și Lora.

Legat de zvonurile depărțirii lor, Lora a declarat: „Fiecare om concepe cât poate. Unii înțeleg că oamenii sunt diferiți și fiecare are povestea lui de trăit, alții nu înțeleg nici ce trăiesc ei înșiși, cu atât mai mult nu pot adjudeca adevărul din relația altora. În politica iubirii, . În rest, liber la imaginație! În viața asta, nu e nimeni dator să stea unde nu iubește. Dacă ești într-o relație cu cineva care crede că ești iubirea vieții ei/lui și nu simți la fel, nu este datoria ta să rămâi acolo sau să te oferi recompensă cui se poartă frumos cu tine.

Nu există rețete câștigătoare valabile pentru toată lumea, doar reciprocitatea este de unde începe construcția unei relații sănătoase. Altfel, vei fi într-o relație bazată pe victimizare și șantaj emoțional, în care omului de lângă tine nu îi pasă că tu nu îl iubești, ci doar că ești acolo și că lumea vede asta. Când cineva te iubește cu adevărat, nu te constrânge cu nimic să rămâi și în niciun caz nu se răzbună când îi spui ce simți, îi strângi mâna și îți vezi mai departe de drum.

Eu cu Ionuț am avut lecțiile noastre de învățat și piedicile noastre de depășit. Încă suntem învățăcei, chiar și după atâta timp petrecut mai mult non-stop împreună. E normal să nu fim chiar siamezi, să fim OK și când programele noastre sunt diferite. E normal să ne petrecem timp separat cu prietenii noștri și să avem activități diferite. Pentru mine este esențial să petrec și timp singură. Eu doar așa îmi pot face cu adevărat ordine în gânduri. Îmi place femeia care am devenit”.

„Am stat mult păzindu-ne spatele unul celuilalt și am crescut împreună. Consider că ne-am maturizat și suntem uniți indiferent de distanță. Cum poți să iubești o femeie și să-i spui că „nu are voie să aibă timpul ei? Nu vreau să fiu bărbatul ăla”, a declarat și Ionuț.