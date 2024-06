Lumea folclorului este în doliu! A murit o îndrăgită cântăreață de muzică populară: „De astăzi va cânta în ceruri!”

Este doliu în lumea folclorului! Joi, 7 martie, . Este vorba despre Dorina Grad, doamna cântecului popular de pe Valea Someșului. Aceasta a trecut la cele veșnice la vârsta de 63 de ani.

A murit îndrăgita cântăreață de muzică populară Dorina Grad

Vestea tristă a fost făcută pe rețelele de socializare de către colegii săi de breaslă. Artista, care era originară din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, a lăsat în urma sa multă durere.

„Dorina Grad, interpreta cântecului transilvan cu glas valoros și îndrăgit de publicul larg, dar și de specialiștii din domeniu, a plecat în lumea cea fără de dor.

Astăzi, , lăsându-ne minunate cântece transilvane și amintirea unei interprete cu glas frumos și valoros.

Drum lin spre Lumina Raiului, Dorina! Am credința că acolo vei găsi liniștea și tihna sufletului pe care le-ai căutat întreaga viață!”, a spus Alexandru Pugna .

„Cuvintele sunt prea sărace pentru a-mi exprima părerea de rău și durerea la despărțirea de tine DORINA GRAD, colega mea de peste 30 de ani. Am trăit momente frumoase, am cântat în atâtea sute de spectacole și am colindat la toate sărbătorile Crăciunului, în atâția ani. Am împărțit bucurii și tristeți și ne-am susținut reciproc în momentele grele. Am fost ca o familie. Marea familie a Ansamblului Artistic Mureșul. Acum, am sufletul cernit pentru plecarea ta în Lumea fără dor, mult prea repede. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în Împărăția Cerească”, a scris

„Din păcate cea mai curată și frumoasă voce a Mureșenilor, de astăzi va cânta în ceruri! Drum lin spre îngeri și lumină veșnică Dorina!”, a transmis și .

Când va fi Dorina Grad condusă pe ultimul drum

Persoanele care își doresc să își ia rămas bun de la cântăreață o pot face vineri, 8 martie, de la ora 17:00.

De asemenea, sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul din Dealul Florilor-Dej, va avea loc înmormântarea.