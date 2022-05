Mai multe filme și seriale dispar de pe Netflix, în mai (video)

Ultima șansă pentru amatorii de filme. Netflix șterge mai multe producții de succes. „South Park”, „Notting Hill”, „Second Act” sunt doar câteva titluri ce dispar de pe platforma de streaming.

Lo más sencillo es complicarlo todo

După ce o fată de 17 ani află că reporterul de la știri după care tânjește s-a logodit, ea și prietena ei pun la cale un plan prin care căsătoria să nu mai aibă loc.

The Final Destination 4

Nick O’Bannon (Bobby Campo) are o premoniție îngrozitoare în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să fie o zi de distracție la curse, în care o succesiune ciudată de evenimente declanșează o avalanșă de accidente cu mașini zdrobite și rămășițe de automobile care zboară peste spectatori în tribune, ucigându-i prietenii și dislocând un planșeu care se prăbușește asupra sa. Când își revine din groaznicul coșmar, Nick intră în panică și o convinge pe iubita lui, Lori (Shantel VanSanten), și pe prietenii lor, Janet (Haley Webb) și Hunt (Nick Zano), să fugă…scăpând de moarte doar cu câteva secunde înainte ca îngrozitorul coșmar să devină realitate.

Craig Ross Jr’s Monogamy

Monogamia lui Craig Ross Jr. este o serie de dramă de televiziune americană creată de Craig Ross Jr. și soția sa Caryn Ward Ross. Seria urmărește patru cupluri căsătorite și forma lor neconvențională de terapie, cu speranța de a reînvia relațiile lor eșuate.

South Park

South Park este un serial de animație al cărui personaje principale sunt Stan, Kyle, Kenny și Cartman, patru copii de clasa a treia, care au o pasiune pentru limbajul obscen. Acțiunea se petrece în South Park, orășelul care dă numele serialului, din statul american Colorado, unde personajele principale, însoțite de multitudinea de personaje secundare au de depășit tot felul de situații bizare și hilare.

Love song

Lovesong este un film de dramă american din 2016 regizat de So Yong Kim, care a co-scris filmul cu Bradley Rust Gray. Îl joacă pe Jena Malone, Riley Keough, Brooklyn Decker, Amy Seimetz, Marshall Chapman, Ryan Eggold și Rosanna Arquette.

Saint Seiya: The Lost Canvas

The Lost Canvas – The Myth of Hades, cunoscut și sub numele de pur și simplu The Lost Canvas, este o serie manga japoneză scrisă și ilustrată de Shiori Teshirogi. Este un spin-off bazat pe seria manga Saint Seiya, care a fost creat, scris și ilustrat de autorul japonez Masami Kurumada.

The Wiggles

The Wiggles Movie este un film de comedie muzicală pentru copii australian din 1997, produs de 20th Century Fox și Gladusaurus Productions. Acesta este singurul lungmetraj de teatru cu Wiggles, lansat în Australia pe 18 decembrie 1997.

Notting Hill

William Thacker (HUGH GRANT) locuiește în Notting Hill, un binecunoscut cartier din vestul Londrei. Divorțat, crede că trece printr-o perioadă ciudată a vieții lui – își împarte locuința cu un galez bizar și bărbos, pe nume Spike (RHYS IFANS), și este propietarul unei obscure librării cu cărți de călătorie, situată pe Portobello Road, strada comercială din inima cartierului Notting Hill.

Într-o zi, ajungând la librărie, este întâmpinat de Martin (JAMES DREYFUS), entuziastul lui vânzător, iar când Martin pleacă să-și cumpere un cappuccino se resemnează în așteptarea unei alte banale zi de miercuri.

Dar iată că ușa se deschide încet. William ridică ochii și uimit recunoaște, în noua lui clientă, pe Anna Scott (JULIA ROBERTS), celebra vedetă de cinema. Ea cumpără o carte, schimbă două trei cuvinte și pleacă. Atâta tot.

Pitch Perfect

Bazată pe nuvela „Pitch Perfect” de Mickey Rapkin, povestea urmărește un grup de fete ce cântă acappella care se redescoperă și se reîntregesc ca grup pentru a concura în campionat și pentru a-i bate pe băieți.

The Purge: Anarchy

Sequelul succesului de casă din 2013 pornește de la aceeași premisă și explorează evenimente petrecute în unica noapte din an când, timp de 12 ore, orice crimă rămâne nepedepsită. În centrul atenției este un bărbat (Frank Grillo) hotărât să profite de Noaptea judecății pentru a răzbuna moartea fiului său. El va ajunge să ajute mai multe persoane să supraviețuiască acestei nopți când totul este permis. Safe House SAFE HOUSE este un thriller în care protagoniști sînt Denzel Washington și Ryan Reynolds, despre un agent CIA renegat extrem de periculos, Tobin Frost (Washington), care e consemnat într-o casă conspirativă din Africa de Sud, și un agent începător, Matt Weston (Reynolds), care devin parteneri și trebuie să aibă încredere unul în altul după ce casa e atacată de o echipă de mercenari. Cînd casa conspirativă e atacată de mercenari, ei doi reușesc să scape, dar acum foștii dușmani trebuie să se alieze pentru a afla cine îi dorește morți. Over the Hedge Ratonul calator și maestru al înșelătoriei, RJ (Bruce Willis) sosește într-o pădure de lângă un oraș din Midwest, incantat de minunățiile pe care traiul alături de oameni le poate aduce animalelor flamande. Însă el descoperă o comunitate retrasa care se teme de moarte de oameni, după ce conducătorul lor, Vern, o broască țestoasă (Shandling), a avut o întâlnire cu niște băieți care l-au torturat. Second act

Maya, o femeie ambițioasă de 40 de ani, este blocată într-un loc de muncă prost plătit, luptându-se cu frustrările visurilor neîmplinite. O femeie inteligentă care a lucrat cu sârguință într-un magazin local, acesteia îi este refuzată o poziție managerială din lipsa unei diplome universitare. Cu toate acestea, când are șansa de a primi jobul viselor ei, ea profită la maxim de oportunitate.