Mare scandal în fața vilei unde locuia Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu vrea să-și recupereze copiii din locuința omului de afaceri, dar nu poate: „Copiii mei sunt în șoc”

Mare scandal în fața vilei unde locuia . a ajuns în fața locuinței omului de afaceri pentru a-și lua copiii de acolo, însă nu poate să facă acest lucru.

„Eu nu știu cu cine sunt acești copii în casă”

„Am venit să vorbesc cu ei, pentru că știți foarte bine ce s-a întâmplat, Dumnezeu să îl odihnească pe tatăl lor, eu nu știu cu cine sunt acești copii în casă. Inițial le-am zis că vin să îi iau și au fost de acord, acum, de o jumătate de oră de când am ajuns aici nu mai sunt de acord.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, potrivit .

Vedeta a sunat la DGASPC și a spus că se află în fața locuinței lui Silviu Prigoană și că minorii, copiii ei, sunt în acea locuință, însă ea nu poate intra pe acea proprietate pentru că nu îi aparține.

„Sunt doi minori în casă, tatăl lor a murit astăzi, și eu nu știu, nu am cum să intru pe proprietate că e infracțiune, cine poate să constate că sunt minorii aici în casă și că sunt bine., a spus Adriana Bahmuțeanu reprezentantului DGASPC.

„Noi nu putem să venim să intrăm. Noi doar asistăm. (…) Dacă credeți că sunt în pericol copiii, sunați la poliție. Poliția are mai multă putere ca noi. (…) Poliția ne sună apoi pe noi dacă ei consideră că trebuie să ne cheme.”, a răspuns reprezentantul DGASPC.

Adriana Bahmuțeanu a sunat apoi și la poliție.

„Eu nu știu cu cine sunt, nu pot să intru pe proprietate, am sunat la DGASPC, DGASPC-ul m-a îndrumat să sun la dumneavoastră să trimiteți un echipaj. L-am sunat și pe fratele lor cel mare dar nu îmi răspunde la telefon. (,,,) Am luat legătura cu ei la telefon dar îmi vorbesc foarte ciudat, îmi închid telefonul. Minorii sunt în locuință, dar nu știu cu cine sunt în casă.”, le-a declarat Adriana Bahmuțeanu polițiștilor.

La fața locui au venit și poliștii.

Într-un final, a fost deschisă poarta vilei omului de afaceri, iar oamenii legii au intrat pe proprietate.

Câteva minute mai târziu, două mașini ale lui Silviu Prigoană au fost scoase din curte de șoferi.

La vila lui Silviu Prigoană au ajuns și reprezentanții DSASPC, puțin peste ora 21. Aceștia au intrat în vila omului de afaceri însoțiți de polițiști.

Avocata Adrianei Bahmuțeanu nu a fost lăsată să intre pe proprietatea omului de afaceri pe motiv că nu îi este permis accesul de către proprietar.

Copiii ar fi refuzat să plece din casa tatălui lor

La ora 21:20, reprezentanții DGASPC au ieșit din locuință însoțiți de oamenii legii. Aceștia au spus că cei doi băieți nu vor să plece din locuința tatălui lor.

„Copiii refuză să vină. Rămân copiii cu frații, sunt adulți în casă.”, a spus reprezentantul DGASPC.

„Situația este halucinantă! În cursul zilei, copiii au vrut să vină cu mine pe seară, acum, când am ajuns să îi iau, s-a făcut seară. Între timp au zis că nu mai vin, că rămân în casă. În telefon se auzea menajera care mă înjura. Eu nu știu cu cine sunt copiii în casă. Nu am văzut decât un avocat. Avocatul decedatului. Cu cine rămân copiii mei aici?(…) Eu nu am reușit astăzi să îmi strâng în brațe copiii pentru că le-a murit tatăl. Copiii mei sunt în șoc. „, a declarat Adriana Bahmuțeanu.