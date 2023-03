Maria Ghiorghiu a surprins OZN-uri pe cer, în România / Clarvăzătoarea, luată de extratereștri în anul 2000 (VIDEO)

Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu a surprins filmat OZN-urile de pe cerul României, ieri, 2 martie, la Tecuci. Întreg momentul a fost publicat de aceasta pe contul său de YouTube.

Maria Ghiorghiu a fost luată de extratereștri în anul 2000. De atunci poate comunica cu aceștia

Clarvăzătoarea a lovit din nou în mediul online. Aceasta a făcut o descoperire uluitoare, după ce a postat pe YouTube imagini cu OZN-uri. Maria Ghiorghiu a menționat că au fost surprinse ieri, 2 martie, la Tecuci.

Ieri, în jurul orei 19:15, Maria Ghiorghiu a filmat momentul în care pe cer se arătau două lumini, care, după spusele ei, erau OZN-uri.

În anul 2000, clarvăzătoarea ar fi fost luată de extratereștrii, lucru povestit chiar de ea.

„Eram într-o noapte în anul 2000 stăteam pe un câmp, eram pe fotoliul din bucatarie. Am auzit un bazait foarte puternic și nu am mai văzut pereți. Am văzut o nava, OZN-uri, eu atunci nu știam despre ele și văd că își deschide o usa de foc și ma aspira și în momentul in care m-a luat acolo, am ajuns intr-o încăpere mare care arata ca o barca.

Încăperea era făcută numai din oglinzi. Am fost întinsa pe masa din inox, erau 4 extratereștii si au preparat o soluție și mi-ai dat-o forțat, iar din acea zi am început sa am o conexiune cu ei”, a declarat Maria Ghiorghiu, potrivit .