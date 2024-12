Marina Voica, la 88 de ani, va sărbători Crăciunul cu preparate tradiționale aduse în dar de vecinii din Breaza: „Eu nu prea gătesc”

Deși gătitul nu este un punct forte pentru Marina Voica, acest lucru nu o va împiedica să aibă o masă de Crăciun bogată în preparate tradiționale. Cu toate că nu va fi ea cea care va pregăti mâncarea, artista se va bucura de sarmale și alte bunătăți specifice sărbătorilor.

„Eu nu prea gătesc, nici în timpul anului, iar de Sărbători, nici atât. Cel mult o supă, ceva foarte ușor. Nu îmi place să stau în bucătărie, prefer să fac ordine, să grădinăresc. Dar, vecinii îmi aduc mereu, vin în vizită cu sărmăluțe, cu prăjituri. Stăm la masă, povestim, îi servesc și eu cu ce pot, este frumos. Am niște vecini tare de treabă, ne ajutăm, așa e la Breaza, unde locuiesc de aproape 20 de ani”, a declarat Marina Voica, informează .

Secretul taliei de invidiat și al unei vieți sănătoase

Marina Voica, la 88 de ani, a dezvăluit secretul taliei sale de invidiat, care constă într-un stil de viață echilibrat. Artista pune un mare accent pe o alimentație sănătoasă și moderată, evitând excesele, și preferă să consume alimente simple și hrănitoare.

Mai mult, ea consideră că activitatea fizică ușoară, precum plimbările, joacă un rol important în menținerea vitalității. Un alt secret al tinereții sale este viața liniștită, departe de stres, înconjurată de dragoste și susținere din partea celor dragi, care îi oferă .

„Am avut mereu cam aceeași greutate, degeaba se tot miră lumea că am mai slăbit. Dar, nici nu mănânc cine știe ce, mai mult supe, legume și fructe, pe care le cumpăr din piața de la Breaza. Eu le aleg, cu mâna mea. Încap și acum în rochiile de la debutul muzical, pe unele le-am păstrat, le-am mai adaptat. În plus, semăn cu mama, și ea avea siluetă, era și foarte frumoasă, o superbitate!

În plus, fac și în prezent exerciții fizice, genuflexiuni, cândva ajungeam și la câte 100 pe zi. Am făcut sport, în tinerețe, gimnastică și patinaj viteză. Exercițiile fizice sunt foarte importante, la orice vârstă. Deși am suferit o operație la inimă, în urmă cu câțiva ani, mă simt bine, nu am probleme”, a mai spus artista.