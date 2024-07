Mesajul Elenei către Ianis Hagi. Ea îl iubește la nebunie

și-au unit destinele, duminică, 14 iulie, apoi s-au distrat de minune , alături de cei 700 de invitați. Au avut parte de muzică bună și mâncare sofisticată.

Ce a postat Elena Hagi

Întâi, au avut cununia civilă, în ziua de Crăciun și au așteptat cu nerăbdare mare zi în care își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu, conform

Imediat după nuntă, Elena și-a și schimbat numele de pe rețelele de socializare și a postat câteva fotografii din ziua cea mare. Elena a postat o fotografie pe Instagram alături de un mesaj foarte emoționant dedicat soțului ei. Din descriere, fanii ei își dau seama și cât de credincioasă este ea pentru că a citat un verset din Biblie.

„So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate” – Matthew 19:6 (”Căci ei nu mai sunt doi, ci un singur trup. De aceea, ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni să nu despartă”), este descrierea de la fotografiile postate de Elena Hagi.

Reacția internauților

Faniic cuplului au fost foarte impresionați de pozele postate de aceasta și le-au transmis urări. Postarea Elenei a strâns aproape 80.000 de aprecieri și sute de reacții din partea urmăritorilor ei.

„Tare frumoși, să rămâneți veșnic îndrăgostiți și fericiți împreună”; „

Atât de puri… atât de frumoși”;

„Casă de piatră! Superbi amândoi”;

„Să fiți fericiți și să trăiți cea mai frumoasă poveste de dragoste”;

„Domnul să vă binecuvânteze”, au fost câteva dintre comentariile internauților.