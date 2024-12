Microbiștii italieni față-n față cu poza lui Dan Șucu, noul acționar al echipei Genoa: „Gerry Scotti, tu ești?”

Viitorul e românesc pentru Genova, scrie publicația La Gazzetta dello Sport pe Facebook, într-o postare în care , președintele Rapidului, industriaș în sectorul mobilei.

Majoritatea italienilor spun că Dan Șucu e leit Gerry Scotti

Textul postării este însoțit de poza lui Dan Șucu iar fanii Genoa și-au exprimat uimirea când au descoperit că omul de afaceri român seamănă foarte bine cu Gerry Scotti, prezentator, actor și fost membru al Parlamentului Italian.



Gerry Scotti este cunoscut mai ales pentru că a prezentat versiunea italiană a concursului Who Wants to Be a Millionaire?/Vrei să fii milionar? El a jucat în mai multe filme și comedii de situație.

Majoritatea celor care comentează pe pagina de Facebook La Gazzetta dello Sport îl felicită pe Gerry Scotti (de fapt Dan Șucu) pentru implicarea în lumea fotbalului italian și îi doresc succes la modul mai mult sau mai puțin ironic.



Sunt și foarte mulți sceptici cu privire la viitorul echipei Genoa, unii spunând că acesta e începutul sfârșitului pentru echipele italiene și că Italia a fost cucerită definitiv de români, iar alții comentând că de acum înainte probabil că jucătorii echipei Genoa vor primi câte o mașină Dacia la finalul meciurilor.

Majoritatea italienilor însă spun că uitându-se la poza lui Dan Șucu, în mintea lor răsună întrebarea emisiunii prezentată de Gerry Scotti: Chi vuol essere milionario?