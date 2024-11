Mihaela Botezatu a răbufnit după moartea lui Silviu Prigoană. „Eu deja nu mai pot!”

a fost înmormântat săptămâna trecută și a devenit subiect principal în toată țara, dar și motiv de scandal în familia afaceristului. Moștenirea acestuia a provocat un mare conflict și a tensionat relațiile dintre membrii familiei.

Ce spune Mihaela Botezatu

Adriana Bahmuțeanu, prima nu a fost prezentă la înmormântarea afaceristului, fiind nemulțumită de accesul la copii și a adus la suprafață neînțelegeri vechi care păreau rezolvate înainte, conform

Dar, și Mihaela Botezatu, ultima soție a afaceristului, a fost presată, fiind victima unor acuzații și speculații privind rolul său în gestiunea situației înmormântării soțului ei. Mai mult, ea are încă o problemă în familie, având în vedere că mama ei s-a îmbolnăvit.

„Eu deja nu mai pot! Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot! Vreau liniște! Vă rog să mă credeți! Un pic de liniște, pentru că Silviu nu are nici măcar o săptămână de când a plecat şi văd că nu avem nici măcar liniștea aceea normală care ar fi trebuit să fie. Eu nu am greșit cu nimic nimănui, și aș vrea să fiu lăsată măcar un pic în pace. Copiii sunt cu ochii pe televizoare și nu vreau să spună că acum stau și vorbesc cu reporterii. Eu am răspuns pentru că am început munca. Nu pot să stau închisă în casă, trebuie să muncesc”, a spus Mihaela Botezatu.

O parte din membrii familiei încearcă să treacă peste momentul dificil, dar alții sunt în continuare prinși în mulțimea de speculații și conflicte.