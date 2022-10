Mihaela Rădulescu, dezvăluri din relația sa cu Felix Baumgartner: ”Nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta”

și iubitul ei, Felix Baumgartner, formează un cuplu de opt ani, chiar dacă la început mulți nu au crezut în relația lor aceștia au arătat contrariul.

Vedeta a făcut mărturisiri despre relația sa

Mihaela a dezvăluit că viața iubitului său ar fi un haos fără ea, ea fiind cea care ține lucrurile de zi cu zi sub control.

„Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. Cei aproape 8 ani de când trăim așa sunt cel mai bun răspuns. Se poate și așa, cu reglajele mentale, sufletești și organizatorice potrivite.”, a mărturisit vedeta.

Mihaela Rădulescu și iubitul ei își trăiesc iubirea pe Facetime

că relația sa cu Felix se desfășoară mai mult pe Facetime, cei doi neavând mereu timp să se vadă, însă încearcă să facă tot se ce pot pentru a reuși să se vadă oriunde, cât de puțin.

”La noi funcționează. Cu avantaje și… mici neajunsuri, cele mai multe legate de imposibilitatea de a fi mereu împreună, în același loc.

Amândoi suntem ocupați, fiecare cu meseria lui, eu și cu creșterea lui Ayan, dar am găsit mereu căi să venim unul la altul sau să ne vedem pe planetă, unde are Felix show-uri aviatice, speech-uri, evenimente etc. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, a mai completat aceasta pentru .