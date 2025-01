Mihai Bendeac, despre experiența sa cu ayahuasca: „M-am întâlnit cu un tip dubios într-o benzinărie”. Ce a urmat

Mihai Bendeac a încercat ayahuasca, un amestec de plante utilizat , dar nu a avut revelațiile despre care au vorbit alții. Actorul a povestit că s-a întâlnit cu „un tip dubios” într-o benzinărie din București, care i-a dat un pachețel și câteva CD-uri. A urmat toate instrucțiunile, dar n-a avut experiența pe care o aștepta.

Mihai Bendeac: M-am gândit că trebuie neapărat să încerc această experiență

„Am încercat, la un moment dat, să am o experiență spirituală, dar nu-mi aduc aminte dacă am povestit-o vreodată sau nu. Experiența mea cu ayahuasca. Am devenit, la un moment dat, foarte interesat de acest subiect, pentru că auzisem tot felul de discuții despre LSD. Auzisem, de pildă, tot felul de povești și m-am gândit că trebuie neapărat să încerc această experiență.

Nu mai știu cum am ajuns la cineva cu care m-am întâlnit – trebuie să recunosc că era un tip destul de dubios – într-o benzinărie. Mi-a dat un pachețel și vreo trei CD-uri pe care să le ascult în timpul experienței”, a povestit Mihai Bendeac, în podcastul lui Damian Drăghici, potrivit

Mihai Bendeac: Nu mi s-a întâmplat absolut nimic

Actorul a ajuns apoi acasă și a pregătit amestecul conform instrucțiunilor, în speranța că acesta îi va stimula creativitatea.

„Am citit eu despre cum se face treaba asta, am ajuns acasă și mi-am pregătit tot spațiul. Mi-am pregătit foi, mi-am pregătit pix, mi-am pus lumânări. Mi-am pus un lighean ca să vomit. Era o chestie pe care trebuia să o fierbi de trei ori și mai rămăseseră niște chestii grunjoase, ca niște pietricele. Citind ce mi-a dat omul ăla, trebuia să am o râșniță. Era două noaptea, nu era magazin non-stop de râșnițe. Am înghițit pietricelele alea, am băut ceaiul ăla și m-am pus pe spate, ca să am experiența revelatoare.

Nu mi s-a întâmplat absolut nimic și, la vreo două-trei zile distanță, mi s-a întâmplat un lucru care a fost mai revelator decât tot ce mi s-ar fi putut întâmpla în momentul în care aș fi avut acea experiență”, a mai spus Mihai Bendeac.