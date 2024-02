Cătălin Botezatu, dezvăluiri neștiute despre ritualul cu ayahuasca din Peru: „În momentul ăla nu atingi nicio stare”

Cătălin Botezatu se numără printre cei mai renumiți de la noi din țară. În vârstă de 57 de ani, acesta a reușit să își construiască o comunitate de peste 1,2 milioane de următori pe Instagram, care îi sunt alături și îl apreciază necondiționat.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre ritualul cu ayahuasca

Cu ceva timp în urmă, Cătălin Botezatu a început să pătrundă în elemente de spiritualitate, redescoperindu-se, participând la mai multe ritualuri șamanice în Peru și Mexic.

Designerul a fost invitat de curând în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, acolo unde a oferit detalii despre experiența de care a avut parte în America de Sus.

„Eu am luat în Peru (n.r. ayahuasca), cu mulți ani în urmă, mergând în junglă, făcând un ritual. (…) Și în jungla Peruană te purifici, dar și în Mexic te purifici, pentru că, de exemplu, sunt șamani care dau tot timpul cu acea rășină care miroase foarte frumos și care dacă o inspiri, dacă acel fum trece pe lângă tine și dacă încerci să meditezi pentru câteva secunde, . În momentul ăla nu atingi nicio stare, atingi stările astea la meditație.

Se face meditație, se face yoga în fiecare dimineață, în Mexic. Adică acolo chiar faci yoga, chiar mergi la ședințe cu șamanii adevărați. (…) La șamanul adevărat și care ți-a dat să bei ayahuasca, îți și spune, nu e bine nici să povestești ce ai văzut pentru că te duci acolo să ai răspunsul unor întrebări, nici nu e bine să fi întrebat de cineva”, a spus acesta, notează .

Ce spunea în trecut despre ritualurile șamanice pe care le-a experimentat în Peru

Cătălin Botezatu a vorbit în anul 2011 despre ritualurile șamanice la care a luat parte, specificând că acest lucru i-a schimbat cu adevărat viața.

Într-un interviu mai vechi, din 2011, Cătălin Botezatu a fost ceva mai darnic în informații când a povestit despre ritualurile șamanice la care a luat parte.

„Auzisem ca trei sferturi din șamani sunt, de fapt, șarlatani. Așa că i-am spus ca vreau sa-i verific puterea. Mi-a spus să mă gândesc la o persoană care nu-mi place și într-o oră va muri. Pentru ei, moartea e relativă pentru ca ei cred în reîncarnare. I-am spus că nu sunt de acord cu așa ceva și m-a pus sa aleg o găină din curtea sa. Am refuzat și asta, dar după ce m-a asigurat că nu-i va face nici un rău, am urmat indicațiile lui.

După câteva minute, pasărea a picat. M-am speriat rău, , dar găina și-a revenit repede. A lucrat doar cu puterea minții. Abia după acest test am acceptat să beau o licoare, care avea gust de voma, și printr-un ritual am trecut într-o alta lume, o lume de evoluție spirituală. Acum cred cu putere în forța gândirii pozitive și îmi este mult mai bine așa. Sigur ca acest ritual are si riscuri. Poți să nu te mai întorci. Acest risc este mai mare pentru femei decât pentru bărbați”, susținea acesta.