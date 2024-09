Mira a ajuns la spital. A suferit o intervenție chirurgicală

o intervenție chirurgicală și a povestit fanilor săi din mediul online experiența prin care a trecut după ce și-a adunat toate forțele și curajul pentru a merge la spital.

A fost operată la ochi

A suferit o intervenție chirurgicală la ochi pentru că a nvrut să renunțe la ochelarii de vedere. Deși îii era teamă de operație, și-a făcut curaj și s-a lăsat pe mână medicilor, conform

„Mie nu îmi vine să cred că m-am operat și astăzi este deja o zi de la operație. De astăzi eu nu mai port ochelari, adică nu îmi vine să cred. În sfârșit o să văd și eu la concerte mai mult de rândul doi. Deja la distanță văd bine de aproape e acum o problemă. (…) Acum aveți grijă ce scrieți că o să văd.”, a transmis Mira.

Cum a descurs operația

toate investigațiile necesare înainte de operație. Ea a mai spus că nu a simțit niciun discomfort în timpul procedurii și este fericită că nu a fost una dureroasă și traumatizantă.

„Se pun picături anestezice, deci nu simți nimic, nicio durere în timpul intervenției.(…) Procedura asta pe care eu am făcut-o se numește Smile Pro. Am făcut procedura asta și mi-am dorit foarte mult să o fac pentru că este cea mai puțin dureroasă, e mult spus, pentru că nu doare deloc. În timpul intervenției se simte ușoară presiune iar după ce m-am operat am simțit vreo jumătate de oră o usturime mică și un mic disconfort, după care nu am mai simțit nimic, am rămas așa doar cu ceață pe ochi câteva zile. Asta este tot.”, a mai transmis Mira.