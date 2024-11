Mirela Vaida a trăit momente traumatizante. Fiul ei a trecut printr-o operație teribil de grea

Mirela Vaida a trăit cele mai grele momente din viața de mamă. Fiul mijlociu al prezentatoarei TV, Vladimir, a suferit recent intervenții chirurgicale la ambii ochi. Deși operația era programată încă din luna februarie, Mirela Vaida recunoaște că realitatea a fost mult mai grea decât se aștepta.

Vedeta a împărtășit detalii emoționante despre experiența prin care a trecut alături de fiul ei în timpul și după operație. Momentele în care copilul s-a trezit din anestezie a fost profund traumatizant pentru ea, simțindu-se neputincioasă în fața suferinței băiețelului.

„Am trăit cele mai grele zile din viața mea… Vladimir, băiețelul meu mijlociu, a fost operat la ambii ochi. O operație despre care știam încă din luna februarie și în legătură cu care am crezut că sunt pregătită… N-am fost! A fost cumplit, traumatizant pentru mine ca și părinte, ca mamă… Este atât de dureros să-ți vezi copilul întins pe pat, sub efectul anesteziei generale, să te simți neputincioasă, slabă… Să vezi agresivitatea lui când se trezește (efectul anesteziei, despre care îmi spusese medicul ATI), urletele, țipetele, loviturile lui, plânsul lui cu „lacrimi de sânge”.. Ieșeam eu plângând de la copil, ca să nu mă vadă, intra soțul meu, stătea el 5 minute după care ieșea el plângând și făceam schimb.. și tot așa! Am încercat să-l pregătesc dar ce-i puteam spune unui copil de 7 ani?”, a mărturisit Mirela Vaida într-o postare de Instagram.

Băiețelul Mirelei Vaida își continuă recuperarea acasă. Starea lui este bună, este energic, vioi, mănâncă, se joacă, povestește vedeta.

„În ultima perioadă n-am fost om! N-am dormit nopți întregi și am simțit, zilnic, un ghem de foc în stomac…Am realizat, încă o dată, că nimic nu e important pe lumea asta! Nimic! Doar sănătatea! …Acum, Vladimir este acasă! Acasă, în patul lui, între jucăriile lui! Starea lui este bună, este energic, vioi, mănâncă, se joacă! Copiii au o putere fantastică de regenerare! Mă pun în pielea tuturor părinților care trec prin astfel de momente, a celor care stau zile, luni întregi, pe holurile spitalelor, care se roagă în genunchi pentru copiii lor, care rezemă pereții secțiilor de reanimare… Sunt alături de ei cu tot sufletul! Câtă putere trebuie să aibă! Am înțeles, încă o dată, că nu există forță mai mare în Univers, nu există energie și putere tămăduitoare mai mare decât iubirea părintelui pentru copilul său…Dumnezeu să ne țină sănătoși copiii!”, a transmis mămica.