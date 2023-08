Mirela Vaida, aventură romantică în Puglia, Italia / Ce a pățit prezentatoarea înainte de a ajunge la destinație

Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România, împreună că soțul ei, a decis să meargă o săptămână în vacanță, departe de jungla urbană din București. Așa că au ales Italia.

Fiind o fire activă pe Instagram, prezentatoarea le-a spus și fanilor săi experiența prin care a trecut.

Mirela Vaida, despre vacanțele neplanificate

„Să știți că e adevărat când se spune că vacanțele neplanificate sunt cele mai reușite! Să va spun ce-am pățit noi: ne-am cumpărat bilete spre Bari- Italia. Nu ne-am putut face niciun plan, nicio rezervare de mașină sau hotel, că nu știam dacă vom zbura… Daaar, surpriză! Am zburat spre Bari cu 2 ore întârziere și am ajuns pe la miezul nopții! Nu știam nimic despre regiunea Puglia, dar auzisem că merită vizitată!

Așadar, am închiriat un Fiat 500 de la ghișeul care mai era deschis la ora aia și am plecat. Dar unde? Am intrat pe booking și am căutat un hotel cochet și intim.. N-am găsit nimic disponibil. Așa că am răsfoit netul și am dat peste (n.r. numele hotelului) din Mola di Bari, am sunat la ora aia și mi-a răspuns Maria, proprietara, care, surpriză, avea o camera foarte făină disponibilă pentru 6 nopți! Hai că avem noroc!”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Mirela Vaida și-a început vacanța, sau aventura romantică, așa cum i-a spus ea.

„Așa a început aventură noastră romantică în Puglia! Am pornit cu harta în mâna și am explorat, la pas, cele mai frumoase orașele de pe coasta Adriaticii: Bari-Polignano a Mari-Monopoli-Ostuni-Alberobello-Locorotondo, apoi Salento-Gallipoli-Lecce!

Am străbătut tot „tocul cizmei” de pe harta Italiei, am văzut locuri impresionante, am mers pe jos câte 15-18 km/zi, am mâncat pizza, paște, fructe de mare și peste, am băut vin „negro-amaro” „Primitivo”, specific regiunii, am gustat din viață atât de simplă și cu bun gust a localnicilor care se adună seară în piețe sau în față ușii, cu scăunelele, și stau la vorba cum stăteau bunicii noștri pe uliță satului! Am descoperit o regiune a Italiei mult mai autentică decât multe alte atracții turistice prea exploatate comercial! Am văzut ce frumos știu localnicii să petreacă timp cu ei și între ei, simplu, discret, elegant!

Am făcut plajă, am citit și m-am bucurat de o săptămâna perfectă, fără planuri și fără așteptări! M-am întâlnit cu familii întregi de români care trăiesc acolo de mai bine de 22 de ani și care m-au îmbrățișat de dor de casă… Și am înțeles, din nou, că omul sfințește locul și că e atât de ușor să te bucuri de viață dacă știi pe ce să pui preț!”, a încheiat povestirea.