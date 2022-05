Momente de panică pentru Smiley! Gina Pistol s-a accidentat: „Am căzut fugind după iluzii. Am picat pe lux”

Fanii Ginei Pistol sunt îngrijorați de starea vedetei. Partenera lui Smiley a postat o poză în care apare cu o mână bandajată. Celebra prezentatoare a suferit un accident, despre care a vorbit deschis pe rețelele de socializare.

Iubita lui Smiley a apărut cu mâna bandajată

Gina Pistol s-a accidentat. Blondina a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Prezentatoarea a explicat că a căzut „fugind după vise”. Se pare că viața de lux a vedetei nu e lipsită de griji și probleme cotidiene. Iubita lui Smiley nu a oferit mai multe detalii și a făcut haz de necaz.

„Am căzut. Am căzut fugind după iluzii. Am picat pe lux. Șampanie. Și confetti. Puteam să fiu neroadă și să mă împiedic pe stradă. Da’ am ales ‘lucs-ul’. Este decât ‘luxat’”, a spus Gina Pistol.

Gina Pistol este copleșită. Rolul de parteneră de viață și de mamă face ca să nu aibă prea mult timp liber. Astfel, din obsesia de a-și duce la capăt toate obiectivele zilnice, Gina Pistol ajunge deseori să cedeze din punct de vedere emoțional.

Gina Pistol, în lacrimi pe Instagram

Blondina a distribuit chiar și o imagine alături de Florin Dumitrescu, care purta celebrul costum negru de bucătar, inscripționat cu numele său.

Astfel, vedeta de la Antena 1 a dezvăluit faptul că se reîntoarce în activitate, la aproape un an de la momentul la care a adus-o pe lume pe Jospehine, fiica ei și a lui Smiley.

Prezentatoarea TV s-a descărcat pe Instagram, într-o postare în care le-a explicat urmăritorilor prin ce trece zi de zi.

„Sunt disperată să le fac pe toate, mă epuizez, mă plâng că mă epuizez. M-am trezit, am schimbat copilul, am pregătit micul dejun, am spălat filtrele la umidificatoare, m-am pus să gătesc, am strâns în urma mea, am filmat ceva, am montat ceva, am băgat deja a doua mașină la spălat, pun hainele la uscat, trebuie să-mi spăl pensulele că luni am filmare. de făcut și iau o scurtă pauză să mă plâng pe Instagram, pentru că fiica mea nu mă înțelege încă.