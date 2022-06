Monica Tatoiu, amintiri din copilărie. Vedeta a dezvăluit în ce condiții a trăit înainte să câștige bani: „Am fost un copil sărac, dar bogat în visurile construite”

Monica Tatoiu este nu doar o femeie de afaceri de succes, ci și o personalitate evervescentă, care spune mereu lucrurilor pe nume. Vedeta a dezvăluit de-a lungul timpului , infidelitate, secrete ale căsniciei, însă acum a vorbit și despre condițiile în care a trăit înainte să câștige bani.

În ce condiții a trăit Monica Tatoiu înainte să câștige bani

Monica Tatoiu a devenit cunoscută după ce a condus un brand de cosmetice ani de-a rândul. Afacerista a intrat la un moment dat și în politică Primăriei Capitalei.

În vârstă de 66 de ani, Monica Tatoiu trăiește exact așa cum a visat încă din tinerețe: liberă. Alături de soțul ei, afacerista călătorește enorm de mult și se bucură de fiecare experiență departe de granițe.

De curând, vedeta a vorbit despre copilăria sa care nu a fost una tocmai fericită. Din cauza lipsurilor financiare a fost nevoită să muncească încă din facultate pentru a ajunge o femeie de succes, care să-și permită tot ce își dorește.

Familia femeiei de afaceri nu a avut o situație financiară tocmai bună, dar ea avea multe visuri.

„Am fost, până la 16 ani, un copil sărac, dar bogat în visurile construite din aventurile personajelor din cărțile care acopereau pereții unicei camere din apartamentul cu acces la bucătărie și toaletă. Excursiile cu școala au fost subiect de organizare cu luni înainte. Cadoul pe care mi l-am dorit, la absolvirea liceului, în 1975, a fost o excursie la Tbilisi. Singură. În facultate, am bătut țara cu autostopul. Atunci mi-am propus să văd toată lumea câte zile o să îmi dea Domnul”, s spus Monica Tatoiu pentru Ciao.ro.

Monica Tatoiu a dezvăluit că i-a fost foarte greu în viață și a trecut prin momente dificile în urmă cu ceva timp.

„Am dormit în mașină, în parcări de cimitire. Am mâncat în cele mai fascinante sate uitate de lume, unde am cunoscut oameni minunați. Lumea creată de Dumnezeu este fascinantă, dacă eviți „clișeele” turistice. Dalai Lama spune că în fiecare nou an al vieții tale trebuie să te hrănești cu energia unui loc nou al Pământului. Și asta fac în fiecare an, din ultimii 28. Ziua de 21 iunie, solstițiul de vară, când mama m-a adus pe lume în ’56, este Sărbătoarea Muzicii și familiei în Franța”, a mai declarat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu se îmbracă ieftin, deși este milionara în euro

că nu își cumpără haine scumpe, preferând să achizitioneze numai obiecte vestimentare și de încălțăminte ieftine, de la solduri, dar și chiar de la magazinele second-hand.

„În fiecare zi de joi, un magazin de solduri baga marfa, iar eu de la opt la zece seara ma duc acolo. Eu am haine si de la second hand, iar atunci cand plec in afara tarii imi cumpar haine ieftine, nu dau niciodata bani multi pe ele. Am o tanti in Ferentari care imi transforma hainele, din mare in mic, din rochie in bluza si tot asa. Eu nu am aur pe mine, bijuteriile mele sunt gablonturi. Tot ce depaseste 155 de euro este extrem de scump, in opinia mea”, a declarat cu ceva timp în urmă Monica Tatoiu, pentru Kanal D.