Motivul pentru care Amna a fost nevoită să lipsească de pe scenă o perioadă: „Am avut patru fire”

să-și amâne toate evenimentele pe care urma să le aibă în următoarea perioadă din motive medicale. Artista a decis să dezvăluie sincer fanilor ei motivul pentru care a stat departe de scenă și de ei.

Amna a fost nevoită să lipsească de pe scenă din cauza unor probleme de sănătate

că problemele sale au început în momentul în care a fost nevoită să se confrunte cu o aluniță buclucașă, care a necesitat intervenție chirurgicală pentru a fi extrasă. După această intervenție, vedeta s-a confruntat cu dureri extrem de greu de suportat, iar situația nu s-a îmbunătățit în perioada de recuperare care a fost destul de lungă. Durerea persistentă a determinat-o să ia o mică pauză și să se retragă temporar de pe scenă.

„Sunt niște lucruri absolut normale din viața oricărui om. Am avut o aluniță, care a luat-o puțin razna și am mers să o controlez și evident că a trebuit să fie scoasă, pentru că așa este mai ok. Am avut patru fire, le-am scos, din cauza aceasta am fost ieri. Fix pentru a scoate firele și pentru a verifica un pic cum stă situația, dacă s-a închis rana și totul este ok”, a declarat Amna, potrivit .