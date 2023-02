Amna s-a certat cu menajera. Femeia refuza să mai facă curățenie

Artiștii și persoanele publice ca să își întrețină locuințele, deoarece au un program foarte încărcat.

Amna a apelat și ea la o astfel de firmă, dar din păcate angajatele companiei respective au încetat să își mai facă treaba la fel de bine după o perioadă.

Artista era ignorată

Solista a avut pentru câteva săptămâni în casă, însă după ceva timp angajata a început să ignore rugămințile Amnei de a face ordine în locuință.

„De câteva săptămâni nu mai făcea curat cum trebuie, i-am comunicat lucrurile care erau în neregulă și șefii au susținut că nu pot colabora, că nu se ridică la standardele mele, cu ghilimelele de rigoare. După care, într-una din zile, când eram acasă, i-am spus să curețe din toată casa, avem o casă mare, în toată casa aia noi nu umblăm peste tot, avem doar o chiuvetă sau o cadă de curățat mai bine, în rest, totul e neatins”, a declarat Amna, potrivit .

Când a observat că menajera a încetat să își mai facă treaba, Amna a renunțat la colaborare. De asemenea, s-a plâns șefilor menajerei de comportamentul acesteia și le-a trimis poze cu munca prost făcută.

„Și au rugat-o frumos să curețe cada și chiuveta, a spus că o să le curețe, nu le-a curățat. Am trimis poză la șefi, au spus că „asta e situația” și când au expirat cele 4 ore, a plecat. Ea a plecat, a lăsat casa neterminată și a plecat. Apoi am comunicat mai departe șefei cum a făcut curățenia, că nu făcuse bine curățenie, și a apărat-o și am încheiat colaborarea(…) Mi s-a părut incredibil când nu a terminat și a plecat”, a mai specificat solista, conform aceleiași surse.