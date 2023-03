Motivul pentru care Gheorghe Turda nu își mai dorește să-și refacă viața: „Decât o vacă întreagă, mai bine câte o fleică în fiecare seară”

Gheorghe Turda se numără printre cei mai apreciați interpreți de muzică populară de la noi din țară. Artistul a împlinit vârsta de 75 de ani pe data de 6 martie 2023.

Cu ocazia zilei de naștere, acesta a vorbit într-un interviu despre cum își serba ziua alături de soția lui, Elisabeta și de cele două fiice. Mai mult decât atât, el susține că tot ce și-a dorit în viață i s-a împlinit.

Cum arătau zilele de naștere a lui Gheorghe Turda

„Ne sărbătoream în familie, cu fetele. Când s-au făcut mai mari erau foarte fericite să-mi cânte „La mulți ani”. Acum mă moștenește nepotul de 8 ani, va participa și el la spectacolul meu aniversar de pe 5 martie. El cântă la tobe și va avea un moment special alături de Ovidiu Lipan Țăndărică.

Îmi aduc aminte că soția, plecată mult în turnee, învățase să croșeteze. Îi aduceam o grămadă de lână din America, când plecam. Era foarte talentată la croșetat și ne-a făcut o mulțime de haine, și mie și fetelor. Și acum am un pulovăr de la ea pe care-l port cu mare plăcere”, a declarat artistul, potrivit .

Cum era maestrul Gheorghe Turda în tinerețe

„Când eram mai tinerel pot să spun, sincer, că nu eram de „aruncat”. Aveam relații cu fetele, eram curtat, curtam și eu multe fete frumoase, dar mărturisesc că , Elisabeta Popescu Turda, soția mea”, a spus Gheorghe Turda pentru sursa citată.

Întrebat dacă în acest moment există vreo persoană specială în viața sa, interpretul de muzică populară a venit și cu un răspuns.

„Eu am avut două experiențe nereușite după ce Elisabeta a plecat la îngeri. Din cauză că au fost două nereușite cred că m-am lecuit. Am oferte dar e mai bine așa, de unul singur, deocamdată. Și, ca să mai râdem, există la noi o vorbă: decât să-mi cumpăr o vacă întreagă de la târg mai bine câte o fleică în fiecare seară”, a mai declarat acesta.

Motivul pentru care relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu nu a funcționat

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu au fost colegi de scenă, dar și iubiți. De curând, artistul a dezvăluit că au avut o relație în secret, lucru care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Potrivit artistului, relația lor nu a fost serioasă și de lungă durată, deoarece interpreta de muzică populară era nehotărâtă.

„Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat! Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim. Eu nu am să-i dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a mărturisit artistul, potrivit .