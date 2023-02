Gheorghe Turda: „Nu aveam cum să-i ofer verigheta înaintea soției mele”. Care este, de fapt, adevărul în relația amoroasă dintre artist și Elena Merișoreanu

Recent, Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu au avut mai multe schimburi de replici în presă, în care ambii au rememorat momente din tinerețe.

Cei doi au vorbit în termeni respectuoși unul față de celălalt, însă au existat câteva afirmații ale artistei ce nu i-au căzut bine lui Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda și-a schimbat atitudinea în schimbul de replici cu Elena Merișoreanu

Gheorghe Turda, și-a exprimat admirația față de colega sa de breaslă Elena Merișoreanu, acesta menționând că era gata să o ia de soție, în perioada în care cei doi erau mult mai tineri. Elena Merișoreanu a menționat ulterior că, deși Gheorghe Turda , ea nu a luat niciodată în seamă o căsătorie cu acesta și de aceea a ales o altă cale. Turda a venit imediat cu o replică pentru artistă.

Gheorghe Turda a relatat că s-a căsătorit cu soția sa, Elisabeta, care s-a stins din viață din cauza unei boli necruțătoare, înainte ca Elena Merișoreanu să se mărite. Acesta a subliniat că nici nu s-a pus vorba de posibilitatea unui mariaj cu Elena Merișoreanu, deși recent declarase că el și artista erau aproape să facă nunta, când erau mai tineri.

„Caracterul ei de origine nu și-l dezminte! Eu m-am căsătorit cu un an înaintea ei, deci nu aveam cum să-i ofer verighetele înaintea soției mele Elisabeta (Balerina), iar la nunta noastră a participat și ea, la Hanul lui Manuc, Elena Merișoreanu a fost invitată și a cântat gratis la nunta mea. N-am cum să uit toate astea, am memorie de elefant”, a mărturisit artistul, potrivit .

„Eu îi respect familia”

Gheorghe Turda a mărturisit că îl cunoștea pe cel care avea să devină soțul Elenei Merișoreanu și a precizat că acesta i-a fost coleg și e un om de mare caracter. Turda a specificat că, nici artista și nici soțul acesteia nu au avut vreo influența asupra carierei sale, așa cum a declarat public Elena Merișoreanu.

„Eu îi respect familia și îi dau un sfat sincer: Să nu se erijeze în atotștiutoarea, ! Așa că, Elena, te-am iertat! Să fii iubită și sănătoasă! Pentru că nu mai am timp să te iert!! Acum îmi pregătesc aniversarea zilei de naștere, cu spectacolul din 5 martie, de la Sala Radio, și am foartă multă treabă! M-am gândit și am hotărât! Mai bine iert!”, a mai povestit Gheorghe Turda