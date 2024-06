Motivul pentru care Vlăduța Lupău este criticată de fanii săi. Ce spune artista despre vacanța din Maldive

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai îndrăgite și , a dezvăluit recent de ce este criticată de fani. Artista în vârstă de 33 de ani a vorbit și despre vacanța din Maldive, în care s-a odihnit mai mult decât se aștepta.

De ce este Vlăduța Lupău criticată de fani

În cadrul unui interviu, Vlăduța Lupău a mărturisit că încă este criticată de fani, deși nu se simte deranjată de comentariile negative pe care le primește. Ea spune că a fost nevoită să înțeleagă reacțiile negative ale oamenilor, însă acum a început să nu le mai citească. Multe artiste au început să blocheze persoanele care adaugă comentarii răutăcioase la postările de pe rețelele de socializare, însă Vlăduța Lupău nu face acest lucru.

„Mă ceartă oamenii de pe rețele sociale că nu am stilist. Pe mine nu mă interesează. Dacă eu mă simt bine cum m-am îmbrăcat … (…) Depinde unde postez și ce oameni mă văd. Am avut de lucru mult, eu cu mine, de a înțelege reacția negativă a oamenilor. Dar am început să nu mai citesc. Eu nu blochez persoanele. Și dacă le citesc mesajele, îi las. De copil nu s-a legat nimeni”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

Vacanța în Maldive, un moment de relaxare pentru artistă

Recent, artista a fost într-o vacanță, în Maldive, unde s-a odihnit și a vizitat locuri speciale. pentru că avea nevoie de foarte mult somn și acolo a reușit să se odihnească cum trebuie.

„În Maldive a fost frumos, ca în orice vacanță. Pentru că am mers într-un loc atât de special, a fost frumos. Ne-am relaxat foarte mult. Acolo chiar e pe relaxare. Îmi place mult, că sunt în lipsă de somn și m-am putut relaxa mai bine”, a mai spus Vlăduța Lupău, potrivit .