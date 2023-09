Vlăduța Lupău radiază de fericire: „Am reușit!” / Ce se va întâmpla în viața artistei

Vlăduța Lupău este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și cunoscute interprete de muzică populară și numai din România. De-a lungul timpului, ea a reușit să se facă remarcată publicului atât prin intermediul videoclipurilor extravagante pe care le-a lansat, cât și prin melodiile din repertoriul său. De la începutul carierei sale, Vlăduța Lupău a reușit să își creeze o comunitate de peste 600.000 de urmăritori pe Instagram.

Nu de mult, ea a făcut un anunț așteptat de multe persoane. Artista a reușit să îi ia în surprindere pe cei care îi ascultă muzica, dar și pe cei care o urmăresc pe Internet.

Vlăduța Lupău, în culmea fericirii

Artista a dat totul din casă și a făcut un anunț care i-a uimit pe fanii acesteia. Chiar dacă a încercat să păstreze limita de discreție și de curiozitate, Vlăduța Lupău a anunțat că a pregătit un cântec pe care îl va publica vineri, 8 septembrie, într-o zi de mare sărbătoare. Clipul video este programat să apară în jurul orei 12.

Vedeta s-a declarat a fi foarte entuziasmată de lucrurile care se întâmplă în viața sa, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

„Am reușit! Azi am avut întâlniri peste întâlniri și mâine o să vedeți, am și filmat un filmuleț pe care o să-l postez mâine la ora 12, am o surpriză pentru cei care… Pentru voi! Vedeți mâine, mâine, mâine. Vă pup!”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram, scrie .

Cei mai mulți dintre fani speră la un colaj sau la un proiect de suflet de-al artistei. Până acum nu se știe clar ce a pregătit Vlăduța Lupău pentru urmăritorii săi.