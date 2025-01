Nadd Hu face dezvăluiri despre relația cu Mario Fresh. „Trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt îndrăgostită...”

După săptămâni întregi în care au apărut mai multe speculații despre o posibilă relație între Nadd Hu și , fosta prezentatoare TV a făcut o postare pe rețelele de socializare pentru a clarifica situația.

au luat amploare atunci când amândoi au postat poze din aceleași locații din Bali, unde se aflau într-o vacanță. Într-adevăr, Nadd Hu și Mario fresh au fost împreună în Bali, însă cu ei a fost și adevăratul iubit al prezentatoarei TV.

Nadd Hu nu s-a mai putut abține și a dezvăluit cine este bărbatul care i-a furat inima, dar și de ce a fost de mai multe ori văzută în preajma lui cântărețului, totul printr-un videoclip postat pe TikTok.

„Trebuie să vă fac o mărturisire. Nu sunt și nici n-am fost vreodată cu Mario Fresh. De fapt, sunt îndrăgostită și mă întâlnesc cu cel mai bun prieten al lui”, a scris Nadd Hu, în postarea de pe TikTok.

Cum au reacționat internauții

În ultima perioadă, faptul că Mario Fresh și Nadd Hu au fost frecvent văzuți unul în compania celuilalt, a trezit semne de întrebare în rândul fanilor lor. Până acum, niciunul dintre cei doi nu a dorit să vorbească public despre acest subiect. Însă, fosta prezentatoare TV a făcut un videoclip pe TikTok în care clarifica întreaga situație, spunându-le urmăritorilor ei că, într-adevăr, are o relație, însă nu cu Mario Fresh, ci cu cel mai bun prieten al acestuia. Pentru a înlătura orice dubiu, influencerița a postat și prima fotografie alături de partenerul ei, realizată chiar în vacanța exotică din Bali. Mulți dintre fanii influenceriței erau convinși că între ea și Mario Fresh există mai mult decât o prietenie.

Dezvăluirea influenceriței a fost primită cu reacții mixte din partea urmăritorilor săi, mai ales pentru că aceștia erau convinși că între cântăreț și influenceriță este mai mult decât o simplă prietenia. Speculațiile au început să devină certitudini în mintea fanilor, mai ales după ce artistul a postat o fotografie cu Nadd Hu pe contul său de Instagram, potrivit .

„Nu se aștepta nimeni la asta”, „Ne-ai făcut-o la toți”, „Și dacă erai ce? Viața merge înainte”, „Ce țeapă ai dat”, „Toți au crezut că erați împreună”, au fost câteva dintre comentariile primite la videoclipul postat de Nadd Hu pe TikTok.

Și cântărețul a răspuns cu un comentariu la videoclipul influenceriței, spunând că nici propria lui mamă nu l-a crezut când i-a spus că cei doi nu formează un cuplu.

„Dacă nici mama nu m-a crezut”, a fost comentariul artistului.

„Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat”

Pe numele real Nadia, Nadd Hu este o influenceriță de succes, cu peste 160.000 de urmăritori pe Instagram. Jumătate româncă și jumătate chinezoaică, Nadia s-a născut în România și a copilărit în București. Ea și-a câștigat popularitatea prin postările de lifestyle, modă și provocările amuzante pe rețelele sociale, care au dus la crearea un public fidel.

De-a lungul timpului, Nadd Hu a dezvăluit detalii despre viața sa personală și cariera ei. Absolventă a Universității de Arte din București, tânăra de 26 de ani a urmat inițial un parcurs artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti. Totuși, a decis să-și schimbe direcția, orientându-se către fashion, make-up și tehnologie.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit Nadd Hu.