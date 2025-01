Mario Fresh a confirmat noua relație. Surpriză în showbiz! Cine este influencerița care i-a furat inima (FOTO)

“e liber de contract”. După despărțirea de , cântărețul și-a găsit alinarea în altă parte. Mario a confirmat deja relația cu Nadd Hu, Nadia pe numele ei real.

Chiar el a publicat pe contul său de Instagram o poză cu ea, pe lângă faptul că amândoi au pus poze, separat, din același loc.

Cine este Nadd Hu

Nadd Hu este cunoscută în România pentru cariera de prezentatoare TV, dar totodată este și influencer. De asemenea, ea a participat și în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite.

„M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică. Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu”, a povestit Nadd Hu, potrivit .

Nadd Hu a precizat că își dorea să ajungă cântăreață, așa că a urmat studiile la Liceul de muzică Dinu Lipatti. De asemenea, a luat și lecții de pian și canto, însă nu a mai vrut să urmeze acest drum în viață și a renunțat.

A absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018, iar în 2021 a decis să își deschidă o florărie.

„Era o nebunie mare când eram mică.I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut- și pe asta”, a precizat Nadd Hu.

Mario și Nadd Hu, împreună în vacanță

În ultimele zile, Nadd Hu și Mario Fresh au publicat poze din Bali, separat, însă pozele erau făcute în același loc. Așa că mulți au inuit că cei doi ar fi împreună.

Iată că astăzi a venit și confirmarea. Mario Fresh a publicat la InstaStory o poză cu Nadd Hu, cel mai probabil o fotografie realizată de el.