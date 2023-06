Neti Sandu, dezvăluiri despre familie. Cum se înțelege vedeta de la PRO TV cu sora sa, Mari: „Ne întâlnim cel mai mult când ieșim și cu nepoțica”

Neti Sandu este cel mai cunoscut astrolog din țară. De ani de zile este și este prezentă pe micile ecrane. Chiar şi aşa, puţină lume ştie detalii despre viaţa și familia ei.

Cum se înțelege Neti Sandu cu sora ei

Neti Sandu, una dintre veteranele de la PRO TV, are o soră pe nume Mari Kapelovies.

În cadrul unui interviu, cum se înțelegea cu aceasta în copilărie, dar și ce relație are acum cu nepoatele și strănepoatele ei.

„Eu eram foarte vocală, iar ea tăcea, eram pe roluri. Nu-și punea mintea cu mine, ci mă lăsa pur și simplu să descarc ce aveam de spus sau de făcut și ea își vedea de viața ei. Cred că mai mult de o săptămână nu am stat să nu ne vorbim, de obicei așa se întâmpla: eu vocalizam, iar ea tăcea. Ea avea o răbdare nesfârșită.

Ne întâlnim cel mai mult când ieșim și cu nepoțica, pentru că toți ceilalți sunt plecați în Turcia. Ieșim să mâncăm, la cumpărături, viața nu s-a schimbat, traseul nostru nu s-a schimbat prea mult. Și nici noi nu ne-am schimbat, fiecare a rămas în rol”, a declarat Neti Sandu pentru .

Mari are doua fiice, nepoatele lui Neti, iar una dintre ele are, la rândul ei, doi copii, ceea ce înseamnă că Neti Sandu are și strănepoți.

„Sora mea are două fete, iar cea mare are doi copii: o fată și un băiat. Dar ei stau în Turcia și de când au crescut s-au mai distanțat. Cea mică, Alice, care are 33 de ani, simte nevoia să vorbim, pentru că e genul meu, preocupată să înțeleagă. Așa că găsim punți de comunicare. Ea a avut nevoie să păstreze relația, eu bineînțeles că aveam nevoie să vorbesc cu ea.

Alice s-a regăsit în mici lucruri pe care le fac eu, îi place când îmi pun o anumită bluză sau cum îmi stă părul într-o anumită zi… În fine, lucruri care contează, dar pe care altcineva poate nu le observă. Îmi place că are o anumită dulceață”, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate.