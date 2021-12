Nicoleta Luciu, certată de Dinu Maxer, după ce s-a zvonit că ar fi avut o aventură cu Nuţu Cămătaru: „De ce tace Nicoleta?”

Dinu Maxer a aflat că a fost înșelat de fosta sa partenera. Interpretul a avut parte de dezamăgiri. Bărbatul a reacționat la zvonurile care circulă în lumea mondenă.

Nicoleta Luciu, atrasă de interlopi

Nuțu Cumătaru nu se abține și povestește deschis despre cuceririle sale amoroase. Interlopul spune că a fost într-o relație cu Nicoleta Luciu. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citește și Raluka, dezvăluiri despre viața amoroasă. Cine i-a furat inima

N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu (…) și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, spunea Nuțu Cămătaru, citat de Viva.

Dinu Maxer, dezamăgit de ex-partenera

Dinu Maxer a fost surprins să afle că una dintre fostele sale s-a iubit cu Nuțu Cămătaru. Artistul susține că nu a știut nimic despre aceasta relație.

Citește și Ce se întâmplă în serialul „Adela”. Se întoarce un personaj-cheie

„Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”, a precizat Dinu Maxer, pentru Playtech.ro.

Citește și Florin Ristei, apariție incendiară în rochie la Antena1: „Foarte bine mă simt. Un pic aerisit” (video)