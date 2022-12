Noul Avatar a depășit încasări de 1 miliard de dolari din vânzări de bilete în doar două săptămâni, însă nu ajunge dacă vrea să facă profit

a depășit 1 miliard de dolari în vânzările de bilete la nivel mondial după două săptămâni în cinematografe, a anunțat Walt Disney Co.

Primul Avatar a obținut aproape 3 miliarde de dolari în box office-ul mondial

Filmul a atins pragul de vânzări mai repede decât Top Gun: Maverick, de la Paramount Global, și Jurassic World: Dominion, de la Universal, deținut de Comcast Corp. și care sunt singurele alte filme din 2022 care au vândut bilete de 1 miliard de dolari.

The Way of Water este unul dintre cele mai scumpe filme realizate vreodată și va trebui probabil să mențină un ritm puternic de vânzări pentru a ajunge la profit.

Regizorul James Cameron a declarat că trebuie să încaseze 2 miliarde de dolari din vânzarea de bilete pentru a face bani. a obținut aproape 3 miliarde de dolari în box office-ul mondial

În SUA și Canada, continuarea a depășit 300 de milioane de dolari din vânzări, a precizat Disney. La începutul acestei săptămâni, compania cu sediul în Burbank, California, a declarat că filmul a generat vânzări de bilete în valoare de 95,5 milioane de dolari pe aceste piețe numai în weekendul prelungit, depășind cu mult așteptările, având în vedere închiderea cinematografelor în unele state din cauza viscolului.

Filmul urmărește rasa umanoidă indigenă Na’vi care locuiește pe o lună numită Pandora și colonizarea care îi amenință. Aproximativ 78% dintre critici îl recomandă, potrivit site-ului de recenzii RottenTomatoes.com.