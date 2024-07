O concurentă de la Insula Iubirii face praf ispitele feminine. Ce mărturisiri a făcut despre acestea: „Eu puteam să fiu ispita supremă”

, concurenta de la , a făcut praf ispitele. Scânteile s-au aprins încă din primele episoade. Nici bine nu a început sezonul și deja s-au întâmplat multe lucruri.

Cât despore ispite, deși de față cu toată lumea Iustina le-a complimentat, ea nu a ezitat să dea cărțile pe față la testimoniale. Tânăra le-a făcut praf pe cele 10 ispite feminine, însă cele mai multe săgeți au fost îndreptate către ispita Maria.

Cornel și Iustina formează un cuplu de un an. Tânăra de 26 de ani e extrem de de sigură pe ea și pe relația ei și spune că nu vede niciun pericol în ispite. Aceasta crede că partenerul său nu o să cedeze tentației.

Ce a spus Iustina despre ispitele feminine

Iustina a oferit prima impresia atunci când cuplurile au cunoscut ispitele feminine. În fața tuturor, ea a spus că ispitele arată bine.

„Mi se par foarte frumoase, arată toate bine, dar nu îl va ispiti niciuna pe Cornel, pentru că știu pe cine am lângă mine. Acum, dacă ele cred că pot să facă asta, înseamnă că m-am înșelat în privința lui”, a spus Iustina, partenera lui Cornel de la Insula Iubirii, conform .

Totul s-a schimbat la testimoniale, Iustina nu s-a mai abținut și a dat cărțile pe față.

„Toate arată la fel. Adică toate fetele sunt urâte, toate ispitele. Am zis și eu la mișto că sunt frumoase. Mai ales ispitele cu care a stat Cornel. Deci eu când le-am văzut pe fetele alea două, am spus Doamne, nu că am încredere. Ci am cea mai mare încredere în mine. Eu eram peste fetele astea pe care Cornel le-a ales să stea de vorbă cu ele sau cine știe ce au mai făcut ei, au stat la răsărit, inimioare pe plajă.

Nu sunt geloasă acum, sinceră să fiu. Chiar nu sunt deloc geloasă, că nu am pe cine să fiu. Pe fetele alea nu pot să fiu geloasă. Nu mi-au plăcut, eu eram ispita acolo, nu ele. Eu arătam mai bine decât toate ispitele de acolo. Eu puteam să fiu ispita supremă în seara aceasta. Nu că mă laud eu acum, din neîncrederea mea în încrederea pe care mi-am dat-o în seara aceasta, când le-am văzut pe ele, e un lucru bun”, a mărturisit Iustina, la testimoniale.

Între Cornel și o ispită ar exista deja o chimie

Între Cornel și una dintre ispite pare că ar exista chimie. Bărbatul a ales-o pe ispita Maria Tebieș pentru primul date, iar bruneta s-a arătat la rândul ei impresionată de iubitul Iustinei.

„Cornel… îmi place mult când mă face un băiat să râd, și are carismă, și este și inteligent”, a spus ispita Maria Tebieș.

Iustina, însă, nu o vede pe Maria ca pe un pericol și nu a ezitat să sublinieze clar acest lucru.

„Pe Cornel toate ar sări! Dar nu cred că îi place lui de Maria. A ales-o pe cea mai urâtă și cea mai grasă de acolo. Da, i-a încăput ghirlanda, m-am mirat și eu. Nu este o amenințare Maria pentru mine la cum arată. Nu îmi place nicio ispită feminină. Nu sunt faine. Cornel a ales cea mai.. urâtă și cea mai grasă de acolo”, a mai spus Iustina.