O revistă de benzi desenate cu Superman, care valora 10 cenți s-a vândut cu 2,6 milioane de dolari

Un exemplar rar al unei cărţi de benzi desenate Superman #1 a fost cumpărată joi, la licitație, pentru suma de 2,6 milioane de dolari. Revista se vindea în 1939 la chioșcurile de ziare din SUA pentru doar 10 cenți, potrivit businessinsider.in.

„Povestea completă a faptelor îndrăznețe ale singurului Superman” îl înfățișează pe copertă pe super erou sărind peste clădirile înalte a fost vândută unui cumpărător care a dorit să-şi păstreze identitatea secretă.

